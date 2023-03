brevi del 14 marzo

La divisione italiana di ASUS rinnova la fiducia a Digitouch Marketing con l’obiettivo di incrementare le vendite dirette sia su ASUS eShop che su Amazon. Il nuovo incarico prevede anche che la società si occupi di fornire consulenza in fase di creazione delle campagne e di declinare e adattare le creatività ai diversi format e target. L’intera attività media mira all’incremento tanto delle vendite quanto della product awareness.

A seguito di una gara, Lindbergh Hotels & Resorts, gruppo alberghiero sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up Communication Partners. L’agenzia di comunicazione integrata si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano.

Conforama Italia, società specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazioni per la casa, affida a Brainpull la strategia di marketing e comunicazione. Brainpull affiancherà la società in una consulenza di marketing strategica e operativa, con l’obiettivo di incrementare la brand awareness e migliorare la misurabilità delle campagne. Hill+Knowlton Strategies è stata inoltre confermata come partner nello sviluppo del proprio approccio comunicativo con un supporto PR continuativo a 360°, per le attività di media relations e influencer marketing.

Itaca Comunicazione acquisisce due eccellenze del vino in Lombardia: Barone Pizzini, della Franciacorta e Il Nebbiolo delle Alpi, in Valtellina. L’obiettivo dell’agenzia è di creare piani di comunicazione integrata con focus strategico e connessioni inaspettate fra mondi apparentemente lontani, creando collegamenti non solo fra wine e food, ma anche con design, turismo e cultura.

XEV, brand nella mobilità elettrica e sostenibile, affida a Caffeina, Digital Native Agency, la gestione della nuova Content Strategy e Content Creation sui Social Media. Il funnel disegnato lavorerà su awareness e consideration con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del brand e delle vetture della gamma. Le attività del Brand saranno composte da mix di campagne accompagnate da attività always on per rafforzare la conoscenza dei prodotti in Italia.