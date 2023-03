Gruppo Autotorino main sponsor della Scuderia Movisport nella GR Yaris Rally Cup

Il pilota Mattia Scandola si prepara a tornare in abitacolo e a debuttare nella prestigiosa GR Yaris Rally Cup che aprirà la stagione con il “Rally Il Ciocco e Valle del Serchio” in programma dal 10 al 12 marzo e che si svolgerà sulle strade della provincia di Lucca, in particolare della Garfagna e della Media Valle del Serchio. Al suo fianco, come main sponsor della scuderia Movisport, ci sarà il top dealer automotive Gruppo Autotorino.

Un passaggio molto importante per il giovane pilota veronese che proseguirà così la tradizione di famiglia schierandosi al via in una delle categorie più in auge del rallysmo tricolore odierno, con accanto il suo affiatato navigatore Alessandro Franco. La GR Yaris Rally Cup, giunta alla sua terza edizione, è infatti il monomarca riservato alle GR Yaris, la massima espressione sportiva di Toyota, e che ha l’obiettivo di lanciare i giovani talenti grazie ad un programma che unisce rally, comunicazione e promozione.

Obiettivi che fanno parte anche del DNA di Gruppo Autotorino, che per questo ha scelto proprio Scandola e Franco, con la Scuderia Movisport, per debuttare come main sponsor nel rinomato campionato e per rafforzare anche il suo legame col territorio: Autotorino è infatti presente con una rete di 13 sedi Toyota distribuite tra Milano, Varese, Pavia, Novara, Verbania, Verona. Il Gruppo conta complessivamente 62 showroom tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

“Affrontare questa stagione accanto a Mattia Scandola con Alessadro Franco e la Scuderia Movisport è per noi un’esperienza elettrizzante – commenta Alberto Bracca, Brand Manager Autotorino Toyota – Toyota GR Yaris è una vettura che entusiasma tutti gli appassionati del marchio e del motorsport senza distinzioni: vederla correre con la firma di Autotorino è un orgoglio, che ci porta a sostenere con ancor più energia il talento di Mattia Scandola. Ci piace pensare che questa stagione sia anche la perfetta metafora del modo in cui intendiamo il lavoro quotidiano per ogni nostro Cliente: consentiamo loro di raggiungere le proprie mete e passioni, accompagnandoli con la certezza della nostra costante assistenza, così come facciamo anche per il team, che potrà contare sui servizi dei magazzini ricambi e del post-vendita ufficiale Autotorino Toyota”.

La GR Yaris di Scandola sfoggia una livrea che pur rispettando i colori principali di Toyota, inserisce anche degli elementi di novità: tra cui il marchio di Autotorino e quello di Vulcangas, altro main partner del programma. Mattia Scandola sarà navigato da Alessandro Franco con cui ha già condiviso la maggior parte della sua carriera, mentre la vettura sarà messa a disposizione dalla New Star 3 di Oppeano che ha già maturato esperienza della GR Yaris Rally Cup nel corso delle precedenti edizioni.

“Sono davvero molto felice di poter prendere il via del primo round della GR Yaris Rally Cup in una gara così tecnica e propedeutica come il Rally del Ciocco – dichiara Mattia Scandola – Chiaramente sarà tutto nuovo per me, ho potuto effettuare uno shakedown con la GR Yaris in pista a Castelletto di Branduzzo circa un mese fa, ma ho svolto pochi chilometri e principalmente con la vettura in conformazione 2022 mentre con la versione aggiornata, che tra le altre cose aggiunge il differenziale meccanico posteriore, un nuovo intercooler, nuovi ammortizzatori posteriori e alcuni aggiornamenti estetici, ho percorso davvero poca strada. Sarà quindi molto importante entrare in sintonia con il mezzo nel più breve tempo possibile. Mi aspetto una sfida molto tirata, la GR Yaris Rally Cup nelle precedenti edizioni ha sempre visto un confronto molto livellato e per questo sono sicuro sarà appassionante. Un grazie a tutti i partners che mi hanno permesso di mettere insieme questo progetto che dovrebbe comprendere anche altri appuntamenti”.

La gara, che sarà inoltre l’appuntamento di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, scatterà venerdì 10 marzo alle 15:00 dallo storico Caffè delle Mura a Lucca come non accadeva da diverse edizioni. Nel pomeriggio (16:30) è prevista la prima prova televisiva all’interno della tenuta de Il Ciocco in Garfagnana dove sarà allestito anche il parco assistenza. La tappa vera e propria sarà sabato 11 con altre 9 prove speciali (per un totale di 10) e un settore centrale che includerà quattro prove senza assistenza. L’arrivo è in programma a Castelnuovo Garfagnana dalle 17:45.