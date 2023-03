Forbes di marzo: i 100 Under 30 Italiani ed il nuovo mensile Small Giants

BFC Media ha presentato il numero di marzo di Forbes disponibile in edicola con allegato in omaggio Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle PMI, che da questo numero diventerà mensile.

La cover di Forbes scelta dal direttore, Alessandro Mauro Rossi, è dedicata a Luca Toscano, un giovane napoletano di 26 anni, che nel 2015 ha fondato Artech, gruppo che si compone di diverse società che offrono soluzioni spettacolari ed effetti speciali per lo show-business.

Toscano è stato scelto in rappresentanza dei 100 innovatori di talento, le menti brillanti che dallo sport alla salute, dalla moda e l’arte alla finanza, passando per il gaming e il settore del venture capital, hanno sviluppato idee e progetti rivoluzionari in grado di influenzare positiva-mente l’economia del Paese, che il team di giornalisti di Forbes Italia, guidato da Daniel Settembre, ha selezionato per il 2023.

Oltre all’attesissima classifica degli Under30 il numero #65 di Forbes di 150 pagine, di cui 21 di pubblicità, contiene tantissimi servizi e approfondimenti trai quali:

IO ROBOT: Si chiama intelligenza artificiale generativa: se interpellata, è capace di produrre nuovi testi, suoni o immagini. È la tecnologia adottata da ChatGPT, il sistema che risponde alle domande come un essere umano. Alternando saggi impeccabili a errori clamorosi;



PROGRESSO DEMOCRATICO: L’open access ai dati astrofisici promossa dalla Nasa è un cambio di paradigma radicale nella ricerca scientifica. La condivisione dei risultati eviterà costose e inutili duplicazioni, facendo risparmiare tempo agli studiosi e denaro alle agenzie finanziatrici;



MONTAGNE DI TECNOLOGIE: figlia di una forte tradizione meccanica, la meccatronica è diventata un pilastro dell’economia del trentino. qui 800 aziende danno lavoro a diecimila addetti, l’iniziativa privata ha trovato la sinergia con il sostegno del pubblico. rovereto è un polo di eccellenza. lo affiancano università, centri di ricerca e gli incubatori di Trento e della Valsugana.

Allegato al magazine c’è Forbes Small Giants che da questo numero diventa mensile e uscirà sempre in abbinata gratuita con Forbes. La cover è di Graziano Verdi, ceo di Italcer Group, che è arrivato primo tra le 100 eccellenze del Sustainability Awards e fa parte della Word Alliance for Efficient Solutions, l’ong che promuove l’energia verde e aiuta i governi a raggiungere obierrivi ESG. Il magazine di questo mese è di 130 pagine di cui 20 di pubblicità e presenta una carrellata di servizi e approfondimenti:

LE TANTE FACCE DELL’INDUSTRIA SALERNITANA: Turismo e agro-alimentare dalla costiera amalfitana all’entroterra e un ruolo di primo piano nella transizione energetica;



SOUTH WORKING PER RILNACIARE L’ITALIA: Due aziende su tre sono disposte ad aprire un Hub di lavoro al Sud: un’opportunità con dei risvolti importanti a livello occupazionale e sociale;



CAROLYN SMITH E IL SUO IMPERO DELLA DANZA: Carolyne Smith, dance coach e personaggio televisivo, ha creato Sensual Dance Fit, progetto al femminile per aiutare le donne a riacquistare autostima attraverso ballo ed esercizi di fitness.

Parlare di PMI però non basta, bisogna incontrarle sul territorio e per questo motivo il progetto prevede di aumentare il numero degli eventi portandoli a ben nove, in altrettante città italiane, per raccontare le gesta dei Piccoli Giganti, facendoli incontrare con grandi aziende nazionali che forniscano loro i servizi più innovativi.