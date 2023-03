Sognid’oro on air insieme ad AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno 

Sognid’oro torna in comunicazione con una campagna di comunicazione integrata per presentare il progetto “Sveglia, il sonno conta!” realizzato in collaborazione con AIMS, l’Associazione Italiana di Medicina del Sonno, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza del sonno e di veicolare contenuti scientifici dedicati alla sleeping routine ottimale e ai suoi benefici per la salute.

Sognid’oro punta ad aumentare la consapevolezza degli italiani sulla necessità di una corretta cultura del sonno e allo stesso tempo celebrare i valori del brand, che da più di 60 anni si prende cura del sonno degli italiani, posizionandosi ancora di più come player nell’arena del benessere.

Per massimizzare la portata del progetto, attraverso un coinvolgimento mainstream del consumatore, Sognid’oro ha previsto l’attivazione di diversi touchpoint che vanno a comporre una strategia di comunicazione integrata.

Per comunicare la scientificità e credibilità della collaborazione tra Sognid’oro e AIMS è stato creato il sito www.ilsonnoconta.it, che rappresenta per gli utenti un vero e proprio viaggio alla scoperta dei segreti del dormire bene: articoli e approfondimenti sulle caratteristiche e componenti del sonno curati dagli esperti AIMS e fruibili gratuitamente. Inoltre nel mese di marzo attraverso il sito si potrà accedere ad un servizio di consulenza online per poter porre agli esperti AIMS dubbi e domande e ottenere risposte entro circa 48 ore.

La campagna video, TV lineare inclusa, che terminerà a Marzo, ha come messaggi principali la promozione di Sognid’oro Plus Camomilla con Melatonina – hero product di una nuova range nata dall’unione perfetta di natura e scienza – e del progetto educational “Sveglia, il Sonno Conta!” con il servizio di consulenza online a cura degli esperti AIMS.

Ad una comunicazione verso un target ampio, verrà aggiunta una custom audience che aggrega tutti coloro che ricercano rimedi per dormire, che navigano su contenuti inerenti al sonno e hanno scaricato app per prendersene cura.

I social network verranno attivati a supporto della campagna e con un approccio always on volto a contribuire alla missione educativa della marca e del progetto stesso.

Contestualmente sarà attivata una partnership editoriale con MyPersonalTrainer.it per veicolare, sui social e sul sito della testata, i contenuti tratti dagli articoli presenti sul sito e scritti con AIMS.

Al fine di adottare un approccio full funnel, è stata realizzata una vera e propria brand experience in collaborazione con il Museum of Dreamers, il museo che celebra i sogni e i sognatori in Piazza Beccaria a Milano, dove fino al 26 Marzo sarà fruibile una speciale installazione dedicata al progetto “Sveglia, Il Sonno Conta!”, all’insegna del “Sweet dreams are made of Sleep”. Un percorso esperienziale che porterà chi lo vive a comprendere che il buon riposo è un valore essenziale per il benessere psicofisico di ognuno di noi. I visitatori, accolti da una hostess, potranno indossare delle cuffie, sdraiarsi comodamente su una mezza luna e lasciarsi trasportare in una dimensione onirica grazie ad un audio speciale ed una luce soffusa.

É previsto poi il coinvolgimento di content creator a più livelli all’interno di una campagna di influencer marketing funzionale ad amplificare il progetto “Sveglia, il Sonno Conta!” per tutto il mese di Marzo.

Il progetto “Sveglia, il sonno conta!” ha coinvolto diversi player nell’ambito della comunicazione: VMLY&R ha firmato l’advertising e il sito e la divisione VMLY&Rx ha proposto e gestito la partnership con AIMS; HAVAS MEDIA GROUP ha gestito la pianificazione media; KIWI, Part of Uniting Group, si è occupata della comunicazione sui social media mentre Glebb & Metzger ha curato la strategia di Media Relations & Digital Pr e la collaborazione con il Museum of Dreamers.

