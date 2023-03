Nuovi ingressi in CooperVision Italia 

Un inizio dell’anno decisamente buono per due importanti risorse che sono da poco entrate a far parte della squadra milanese di CooperVison. Il nuovo Sales Rappresentative per Campania e Molise è Alessandro Bottone, 40 anni, di origine napoletana e casertano di adozione, sposato e con una figlia.

In CooperVision continua il suo percorso nel settore dell’ottica iniziato 13 anni fa come venditore per CECOP che si è poi perfezionato in Rodenstock come sales account.

Alessandro Bottone

“Mai come in questa azienda ho colto l’importanza di un livello di preparazione tale per potermi confrontare e interagire con i clienti. Il comparto delle lenti a contatto richiede un livello di conoscenza molto specifico – spiega Alessandro Bottone, Sales Rappresentative di CooperVision Italia – e noi siamo in grado di rispondere alle esigenze, grazie anche alla completezza della linea di prodotti che proponiamo. E’ sempre un piacere lavorare in un ambiente sereno ma soprattutto molto stimolante come quello che ho trovato fin da subito”.

Diversa l’esperienza di Stefano Messina che dopo un importante trascorso nella grande distribuzione è stato nominato National Account Manager di CooperVision per la gestione di importanti clienti. Milanese di 42 anni, di cui gli ultimi 8 nella Holding Energizer dopo una decina in realtà come quella di GB food, Guaber (ora Henkel) e Reckitt Benckiser.

Stefano Messina

“Ho ritrovato lo stesso approccio multinazionale che già mi appartiene. La differenza è che in CooperVision lo vedo meglio strutturato e soprattutto sto ricevendo risposte chiare e precise. Ho accettato di buon grado la sfida di uscire dalla mia comfort zone della grande distribuzione – continua Stefano Messina, National Account Manager di CooperVision Italia – per proiettarmi in un nuovo mercato che si sta rivelando molto affascinante e formativo. La mia natura curiosa e l’inesauribile voglia di imparare mi sta guidando in questo nuovo percorso, aiutato dal prezioso supporto dei colleghi molto accoglienti”.