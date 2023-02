Nadler presenta la nuova campagna sulla sostenibilità di Melinda

La sostenibilità ambientale è la protagonista del nuovo spot di Melinda in onda su tutte le TV nazionali e sulle piattaforme digitali. Ideato da Nadler Larimer & Martinelli sulla scia della campagna avviata nel 2020, lo spot celebra la qualità della mela Golden DOP della Val di Non in Trentino, evidenziandone il peculiare sistema di stoccaggio nelle celle ipogee, i magazzini naturali utilizzati dal Consorzio all’interno di una miniera di dolomia.

Nella sequenza una coltivatrice della Val di Non mostra l’attività di conservazione all’interno delle celle che, grazie al loro microclima, sono in grado di preservare la mela consentendo un notevole risparmio di energia e una riduzione delle emissioni di CO2. L’utilizzo di questa strategia di immagazzinamento, inoltre, rappresenta una valida alternativa all’impiego di capannoni di superficie, la cui costruzione impatterebbe negativamente sulla bellezza del territorio e sull’equilibrio dell’ecosistema.

Hanno lavorato per l’agenzia l’art director Elisabetta Vignolle e il copywriter Doriano Zurlo. La direzione creativa è di Dario Primache.

Agenzia: Nadler Larimer & Martinelli

Casa di Produzione: The Bigmama Srl

Regia: Matteo Sironi

Arrangiamento musica: Flavio Ibba di Red Rose Productions