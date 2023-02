“Pop Science”: un podcast per parlare di ricerca scientifica ai giovani

Toscana Life Sciences (TLS) lancia Pop Science, il primo podcast che racconta l’attività di ricerca della Fondazione attraverso le voci dei suoi ricercatori e degli studenti delle scuole superiori di Siena. La serie in 5 episodi è disponibile gratuitamente su Spotify per l’ascolto on-demand e in streaming. Un progetto di comunicazione e divulgazione scientifica dedicato all’approfondimento della ricerca di TLS su alcune delle principali sfide di salute del nostro tempo.

Al centro di ogni episodio ci sono i principali temi di ricerca indagati nei laboratori di Toscana Life Sciences: dal progetto sulle leucemie delle cellule B condotto dalla Tumour Immunology Unit; al gruppo VacciBiome che studia il ruolo del microbioma intestinale del paziente sull’efficacia degli approcci immunoterapici contro il cancro; passando per l’esperienza della Mass Spectrometry Unit, da anni, impegnata anche nello studio delle malattie rare, in particolare la Sindrome di Rett, con approccio proteomico. Un viaggio nella scienza che tocca anche le nuove frontiere della bioinformatica, guardando da vicino il DaScH (Data Science for Health) Lab che applica le tecnologie computazionali e di intelligenza artificiale alla biologia, fino alla grande sfida dell’antibiotico-resistenza spiegata attraverso l’attività del MAD (Monoclonal Antibody Discovery) Lab, il gruppo di ricercatori che si occupa di identificare anticorpi monoclonali umani contro virus e batteri.

Il podcast è nato dall’incontro tra i ricercatori della Fondazione senese e gli studenti dei Licei scientifici Galileo Galilei e delle Scienze Applicate Tito Sarrocchi, del Liceo classico Enea Silvio Piccolomini e dell’Istituto Tecnico Tecnologico Tito Sarrocchi (indirizzo Chimica) di Siena che, per l’occasione, hanno potuto trascorrere una giornata nei laboratori di TLS a stretto contatto con i ricercatori. Un’esperienza unica che è anche stata documentata con video racconti, disponibili sul canale YouTube di TLS, dove è possibile rivedere la serie di 5 video pillole con gli studenti, guidati dai ricercatori, alle prese con le attività di laboratorio.

Il progetto di divulgazione scientifica Pop Science, presentato durante la scorsa edizione della European Biotech Week, ha coinvolto direttamente gli studenti, sia attraverso incontri ad hoc presso la Fondazione che nella realizzazione del podcast, allo scopo di stimolare la riflessione sui principali temi scientifici e anche sull’importanza delle tecniche di divulgazione. Un percorso che proseguirà, nei prossimi mesi, con una serie di incontri nelle scuole superiori di Siena che vedranno protagonisti i ricercatori e gli studenti, dando loro modo di raccontare e condividere la propria esperienza con compagni e docenti.

Musiche: Opensound Music. Editing: Eleonora Billi e Toscana Life Sciences. Produzione e sound design: Agenzia BelongIN e SiRacconta.