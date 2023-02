Telenova arricchisce il palinsesto 

Telenova, emittente televisiva di Multimedia San Paolo srl, società del Gruppo Editoriale San Paolo, che trasmette “free to air” sul canale 18 del digitale terrestre in tutta la Lombardia, nel Piemonte orientale e nella provincia di Piacenza, rinnova la sua offerta al pubblico.

Don Roberto Ponti, amministratore unico di Multimedia San Paolo, ha dichiarato: «In un panorama televisivo in evoluzione, con una contrazione del numero di telespettatori della tv tradizionale e il forte rialzo della tv via internet, Telenova aggiunge la possibilità di accedere ai suoi programmi attraverso la piattaforma HbbTv, dove costruire il proprio palinsesto on demand e rivedere le trasmissioni».

Con la ripresa della Formula Uno riparte anche la storica trasmissione Griglia di Partenza, in diretta il giovedì sera alle 21.00, con il ritorno alla conduzione di Gigi Vignando che analizzerà e commenterà gli sport motoristici insieme ai suoi ospiti in studio e in collegamento.

Le “curve” dei tifosi di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Monza animano Novastadio, la trasmissione calcistica che segue la serie A, insieme agli appuntamenti informativi quotidiani delle 12.00 con Mezzogiorno di Calcio e della sera con Novastadio Tg e Anteprima Novastadio, mentre il lunedì grazie a Var Sport in onda alle 20.00 si rivedono le azioni salienti delle partite vissute nel weekend.

L’attualità e la politica sono commentate ogni giorno a Metropolis, in diretta dalle 13.00 alle 14.00, mentre l’informazione di servizio è alle 18.00 con i telefoni aperti ai telespettatori di Pronto, Telenova? per rispondere ai loro quesiti su salute, pensioni, condominio, consumatori…

L’attenzione a Milano e alla Lombardia trova posto sia nel TGN Telegiornale quotidiano sia in Linea d’Ombra, approfondimento serale del martedì e del venerdì, mentre si colora di bellezza con gli scatti di Andrea Cherchi, il fotografo di Semplicemente Milano, che dai social giunge alla televisione con una scelta settimanale di bellissime immagini proposte quotidianamente alle 20.00 in una sorta di appuntamento stile “intervallo”.

Novità unica nel suo genere la rubrica Pasticcerando Senza Glutine, il format settimanale dedicato a chi deve seguire una dieta, ma non vuole tralasciare l’esperienza del gusto per addolcire i propri momenti di vita quotidiana e di festa. “Senza glutine non vuol dire senza gusto” è il claim della conduttrice Silvia Visconti, giovane food blogger, in onda ogni lunedì alle 19.00.

In collaborazione con la Chiesa di Milano dal Duomo ogni giorno la diretta della Celebrazione Eucaristica e la striscia quotidiana sugli avvenimenti dell’arcidiocesi ambrosiana alle 19.35 con La Chiesa nella Città oggi, che il giovedì alle 18.30 diventa magazine di approfondimento.

Il palinsesto, completo di molte altre trasmissioni e rubriche, è disponibile sul sito insieme ai contenuti on demand dell’emittente.