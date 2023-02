Online il nuovo sito di Fantini: rinnovato, elegante ed user friendly 

La presentazione del nuovo sito, che è già online, si colloca nella più ampia operazione di ridefinizione dell’immagine del gruppo, passata nei mesi scorsi attraverso scelte importanti di rebranding con nuovi logo, payoff, identità visiva e così via. “Fantini. Tastemakers in wine” era stato appunto il payoff scelto per l’occasione; dunque non solo winemakers, produttori, ma ben di più: esperti, curatori, trendsetter che influenzano le tendenze e le mode a livello globale per quanto riguarda l’enologia e il consumo enoico.

“Fantini. Tastemakers in wine” è anche la scritta che appare subito a chi naviga sul web, poco dopo essere entrato sul nuovo sito e una volta che è andata in dissolvenza l’immagine iniziale, quella del nuovo marchio, in primo piano, per lasciare il posto a un’altra, evocativa ed emozionale: grappoli d’uva che la brezza accarezza dolcemente sui tralci, filmati controluce a uno splendido tramonto abruzzese.

«Siamo orgogliosi di questo sito perché rispecchia la nostra anima, che è insieme nuova e legata alla storia che ci caratterizza – spiega Giulia Sciotti, marketing manager & brand ambassador di Fantini – Crediamo di poter proporre uno strumento semplice, chiaro, elegante. Il nostro obiettivo era poter fornire all’utente una experience che fosse dinamica, fluida, veloce, intuitiva».

Una delle peculiarità del gruppo è quella di essere una sorta di “federazione” di cantine, Fantini è nata in Abruzzo e poi ha via via aggregato a sé tanti produttori rimasti proprietari dei loro filari, selezionati in aree vocate ma non ancora valorizzate, e scegliendo i loro migliori vigneti; fornendo infine supporto tecnico ed enologico. «Abbiamo previsto una sorta d’invito alla scoperta dei nostri territori, per conoscerli e poterli vivere» soprattutto attraverso una mappa interattiva che consente di “entrare” nelle varie realtà, esplorarle, acquisire informazioni che vadano più a fondo: regioni, aree, vigne, vitigni, vini. Il sito come una porta d’accesso alle viti e a ciò che le circonda. È presente inoltre una specifica sezione testimonia l’impegno del gruppo sull’aspetto della sostenibilità, uno dei focus fondamentali su cui si stia puntando. Un aspetto sempre più centrale nel mondo di Fantini.

Sarà presente un’intera sezione che consentirà all’utente web di acquistare i prodotti del gruppo Fantini direttamente con un click. Decliniamo il concetto al futuro perché questa parte non è ancora attiva, «sarà online a breve perché stiamo lavorando ad un progetto su cui puntiamo molto, in un’ottica di essere all’avanguardia in termini di presenza digitale ed esperienza d’acquisto non tradizionale», conclude Giulia Sciotti.