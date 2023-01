Carglass® partner del Giro d’Italia anche nel 2023

Anche per il 2023 Carglass® sarà Fornitore Ufficiale del Giro d’Italia, la storica corsa ciclistica a tappe, giunta quest’anno alla sua 106° edizione, che si terrà dal 6 al 28 maggio 2023 con partenza dall’Abruzzo e arrivo a Roma, nel maestoso palcoscenico dei Fori Imperiali.

Il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con l’evento sportivo popolare per eccellenza che ha segnato la storia dell’Italia e degli italiani, rappresenta per il brand leader della riparazione e sostituzione dei cristalli, un motivo di grande orgoglio. Inoltre, anche nell’edizione 106 del Giro d’Italia, Carglass® parteciperà in qualità di Team Ufficiale a tutte le 20 tappe del Giro-E, l’e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge in concomitanza al Giro d’Italia. L’evento cicloturistico permette agli amanti della bici e ai ciclisti amatoriali di provare l’emozione di percorrere le stesse strade dei ciclisti in gara.

Anche per quest’anno, in ognuna delle 21 tappe, sarà presente al fianco della Carovana Rosa, l’unità di servizio mobile Carglass®: una vera e propria officina in movimento attrezzata per eventuali riparazioni lungo il percorso laddove ce ne fosse bisogno. L’accordo di sponsorizzazione prevede inoltre la presenza del brand Carglass® sulle targhe auto e sugli striscioni posti qualche chilometro prima dell’arrivo di ogni tappa.

Fabio Felisi, General Manager di Belron® Italia, commenta: “Siamo davvero orgogliosi di rinnovare la partnership con il Giro d’Italia e di essere, anche in questa edizione, al fianco di uno degli eventi sportivi più amati nel nostro Paese. Lo spirito di squadra è proprio uno degli elementi su cui fondiamo il nostro impegno e che ci accomuna a questo evento in cui energia e passione si incontrano in un grande progetto comune”.