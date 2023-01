 Filippo Nani è il nuovo presidente di FERPI  

Filippo Nani è da oggi il nuovo presidente di FERPI, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana. Eletto all’unanimità per il prossimo triennio dall’Assemblea dei soci riunitasi a Milano, Nani succede a Rossella Sobrero che conclude il mandato iniziato nel 2019.

Filippo Nani

Filippo Nani, vicentino classe 1972, da oltre 20 anni si occupa di relazioni pubbliche e in particolare di relazioni con la stampa. Prima redattore in testate locali e regionali venete, fonda poi a Vicenza una sua agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche. Ha iniziato l’attività di comunicatore a fianco dell’ex ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Tiziano Treu, per poi approdare in Confindustria Vicenza, Federmeccanica, Confindustria Veneto, Fondazione Nordest e seguire la comunicazione e le relazioni esterne di imprese e organizzazioni. Socio FERPI dal 2004, in questi ultimi otto anni ha dato vita, con i colleghi della delegazione FERPI del Triveneto, al primo e unico Festival italiano delle relazioni pubbliche: InspiringPR, che si tiene ogni anno a Venezia.

«Utile a formare la classe dirigente dei comunicatori di domani – ha detto Nani all’Assemblea –, assertiva come punto di riferimento per la nostra professione, ben visibile nella società italiana. Questa è la FERPI che abbiamo iniziato a costruire nei mesi scorsi grazie ai tanti colleghi con cui condivido questo impegno. A partire dai territori, la svilupperemo con una governance leggera, con una struttura che dia risposte rapide agli Associati, l’individuazione precisa della nostra audience e la valorizzazione delle diverse figure professionali che FERPI tiene assieme».

I lavori dell’Assemblea elettiva FERPI sono stati preceduti da un dialogo tra il sociologo Ilvo Diamanti e Dario Di Vico, storica firma del Corriere della Sera, sulla sempre più evidente polarizzazione della società italiana e sui riflessi che questa dinamica ha nella professione del relatore pubblico e del comunicatore.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto a larga maggioranza, sarà composto, oltre che dal neopresidente, da Alberto Bergianti,libero professionista titolare dell’omonimo studio di consulenza con specializzazione nell’ambito d’impresa; Daniela Bianchi, strategic and policy advisor esperta di sostenibilità e politiche di impatto, coordinatrice task force territoriale PNRR; Matteo Colle, head of External relations and CSR di Gruppo CAP; Giuseppe de Lucia, responsabile Marketing e Comunicazione per l’Italia, Libia e Israele di Ericsson Telecomunicazioni; Gianluca De Matteis Tortora, responsabile dell’area Rapporti con il Pubblico di Rai − Radiotelevisione italiana S.p.A.; Alessandro Magnoni, direttore Relazioni Istituzionali Marelli EMEA; Biagio Oppi, External Communications Director in Pfizer Italia; Laura Piccioli, Global Communication Deputy Director e Associate Partner di PQE Group; Daniela Poggio, Executive Director Global Communications di Angelini Pharma, Gruppo Angelini Industries; Andrea Razeto, direttore per la Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità per Hitachi Rail global, Gruppo Hitachi; Patrizia Rovaris, Head of Communication di Wally, Gruppo Ferretti; Elena Salzano, Ceo di inCoerenze, specializzata in eventi, comunicazione integrata e merchandising; Fabrizio Vignati, fondatore di Repcom, società di consulenza per la comunicazione corporate; Federica Zar, amministratore della società Aps comunicazione di Trieste.

FERPI dal 1970 è l’associazione che rappresenta in Italia i professionisti delle Relazioni Pubbliche e della Comunicazione. I soci FERPI operano come liberi professionisti, dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori di aziende, enti pubblici, Enti del Terzo Settore, docenti universitari. Partecipano alla vita di FERPI anche studenti e neolaureati.

FERPI è inserita nell’elenco delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico (legge 4/2013) ed è garante delle capacità professionali e della deontologia dei propri iscritti nei confronti del mercato.

Interagisce con le istituzioni centrali e locali e con tutti i soggetti che concorrono alla definizione delle attività, degli strumenti, delle norme che regolano il sistema della comunicazione.

FERPI èsocio fondatore di Global Alliance for Public Relations and Communication Management e membro di Euprera (European Public Relations Education & Research Association).

FERPI è presente sul territorio con 12 Delegazioni territoriali per supportare i soci nella loro attività e di promuovere la diffusione della cultura della comunicazione.