Da sabato su LA7  ‘’Like – tutto ciò che piace’’

Sabato 14 gennaio su LA7 riparte la programmazione di “Like, tutto ciò che piace”.

Tanti i temi al centro della puntata a partire da maxi-evento firmato Dior Homme: il deserto di Giza ospita “Celestial”, la nuova collezione maschile autunnale della Maison. Nella terra dei Faraoni, la necropoli e le tombe millenarie sono illuminate appositamente per un incredibile show in cui futurismo e couture, storia e visione prendono vita.

Re Carlo III, caposaldo della monarchia inglese, si è sempre presentato in pubblico con uno stile impeccabile: abiti sartoriali rigorosamente fedeli ai canoni di eleganza “British” e con grande cura per i dettagli. Eppure, l’attuale Re d’Inghilterra, ha sempre dichiarato la sua passione per il riciclo, sostenendo che “un vestito va utilizzato fino a quando la taglia lo permetta”.

Trasgressivo e irriverente: Andy Warhol è in mostra alla Fabbrica del Vapore a Milano, in un percorso che racconta la Pop Art in una dimensione di linguaggio universale. A Palazzo Bonaparte si può vivere il viaggio fra talento e follia di Vincent Van Gogh. Infine a Rieti fino al 15 gennaio, in mostra al Museo dei Portici, Michelangelo e la Cappella Sistina.

Proger si occupa di controllare la sicurezza della rete autostradale: è una realtà che abbraccia ingegneria e management, progettazione urbanistica e strutture sanitarie. Le centrali da fonti rinnovabili e impianti ad idrogeno sono i nuovi sistemi energetici: l’attenzione alla sostenibilità è uno dei tratti fondamentali del progetto.

“Dopo alcune settimane di pausa natalizia, LIKE riparte con la sua programmazione del sabato” commenta Andrea Ancora, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne ed Editoriali di CAIRORCS MEDIA.

“LIKE – prosegue Ancora – è il magazine tv dedicato alle eccellenze in tutti i settori merceologici, una fotografia del mondo che cambia e delle aziende che hanno saputo rinnovarsi: brand, imprenditori o manager hanno l’occasione di raccontare la propria storia di successo, descrivendo la filosofia, la mission e i valori della propria attività.

LIKE è inserito nell’offerta di CAIRORCS STUDIO, la struttura dedicata ai progetti Branded Content Digital&Video.