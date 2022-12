Audiointervista a Filippo Sensi giornalista, blogger e politico italiano

Dopo aver studiato al Liceo Calasanzio di Roma, si è laureato e ha ottenuto un dottorato in filosofia (con una tesi sulla fenomenologia tedesca) Sposato e con tre figli, è stato portavoce di Francesco Rutelli, curandone l’ufficio stampa come sindaco di Roma negli anni novanta. Nel gennaio del 2010 ha fondato Nomfup, un noto blog dedicato alla comunicazione politica, in particolare britannica e statunitense. Nell’ottobre 2011 Filippo Sensi, tramite Nomfup, è stato l’autore dello scoop che testimoniò le bugie del ministro britannico della Difesa Liam Fox sul suo rapporto con l’amico e collaboratore Adam Werrity, provocando quindi le dimissioni di Fox. È stato vicedirettore di Europa, e collaboratore per Wired e Corriere della Sera. A gennaio 2014, dopo l’avvento di Matteo Renzi a segretario del Partito Democratico, Filippo Sensi è stato nominato capo ufficio stampa del PD e portavoce di Renzi, nonché direttore responsabile di YouDem. Dopo la nomina di Matteo Renzi come presidente del Consiglio dei Ministri è diventato portavoce e capo ufficio del presidente del Consiglio dei ministri, mantenendo tale ruolo anche in seguito alle dimissioni di Renzi e alla nomina di Paolo Gentiloni. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto deputato per il Partito Democratico nel collegio plurinominale

Filippo Sensi