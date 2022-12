Audiointervista a Riccardo Sorrentino Presidente, Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Riccardo Sorrentino, 57 anni, è un giornalista del Sole 24 Ore. Dopo aver frequentato la scuola di giornalismo Walter Tobagi è stato assunto nella redazione Finanza del quotidiano economico nel 1992. Dal 1999 è nella redazione di politica ed economia internazionale (a parte un’esperienza in Commenti e inchieste dal 2010 al 2013). Si occupa di macroeconomia e di politica monetaria, oltre che della politica e dell’economia della Francia. Ha acquisito competenze certificate in data journalism, data science e, con il Fondo monetario internazionale, in diversi temi macroeconomici. Per tre mandati non consecutivi è stato componente del Comitato di redazione del Sole 24 Ore, ed è stato estensore e relatore del Codice di autodisciplina dei giornalisti del quotidiano. È stato anche componente del consiglio direttivo dell’Associazione lombarda dei giornalisti prima di allontanarsi dal sindacato per motivi personali.

Riccardo Sorrentino