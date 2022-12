Le radio locali oltre il 10% di quota di ascolto nelle province

di Claudio Astorri – www.astorri.it Ecco le Radio locali che dominano l’ascolto nelle loro province di copertura con una AQH Share superiore al 10%. Quota di ascolto sul complesso dell’ascolto #Radio, pubbliche e nazionali incluse. Leggere per unirsi agli applausi alle emittenti così virtuose…

In questo blog documento e sostengo da anni come la Radiofonia locale sia un comparto assai prezioso del mezzo, peraltro in crescita. Al punto che in tante aree del nostro Paese troviamo le eccellenze tra le stazioni locali con quote di ascolto superiori a molte o a tutte le altre emittenti pubbliche e nazionali. Questo articolo offre dei dati di analisi che contribuiscono a segnalare le Radio locali che vantano una share di ascolto pari o superiore al 10% nelle singole province sul totale dell’ascolto. Storie di successo Radiofoniche a livello locale da elencare per merito!

Qui sotto ho prodotto una lista, senza troppi commenti perché i numeri sono già eloquenti, per singole province. I dati sono quelli del 1° semestre di TER 2022, gli ultimi ad essere disponibili dalla ricerca ufficiale del mezzo Radio. La metrica che ho utilizzato è quella della AQH Share e corrisponde letteralmente a quella della quota di ascolto. Sono quindi riportate le province in cui una sola oppure più emittenti Radiofoniche locali superano l’asticella del 10% di AQH Share sul totale dell’ascolto nell’area scelta che include anche tutte le emittenti pubbliche e nazionali.

Area Nielsen 1 – Nord Ovest

Provincia di AOSTA

– RADIO NOSTALGIA: 15%

Provincia di ASTI

– RADIO VALLEBELBO: 18,93%

Provincia di MANTOVA

– RADIO PICO: 20,26%

Area Nielsen 2 – Nord Est

Provincia di BOLZANO

– SUDTIROL 1: 18,91%

Provincia di REGGIO EMILIA

– RADIO BRUNO: 16,89%

Provincia di MODENA

– RADIO BRUNO: 23,54%

Provincia di PORDENONE:

– RADIO PITERPAN: 11,96%

Provincia di RAVENNA

– RADIO STUDIO DELTA: 12.72%

Provincia di TREVISO

– RADIO PITERPAN: 12,2%

Provincia di VENEZIA

– RADIO PITERPAN: 11,15%

Area Nielsen 3 – Centro

Provincia di ANCONA

– RADIO SUBASIO: 23,9%

Provincia di AREZZO

– RADIO SUBASIO: 13,99%

Provincia di ASCOLI PICENO

– RADIO SUBASIO: 18,71%

Provincia di FERMO

– RADIO SUBASIO: 16,6%

– RADIO LATTEMIELE: 13,59%

Provincia di FROSINONE

– RADIO SUBASIO: 11,37%

Provincia di GROSSETO

– RADIO SUBASIO: 14,7%

Provincia di LATINA

– RADIO SUBASIO: 14,42%

Provincia di MACERATA

– RADIO SUBASIO: 16,48%

Provincia di PERUGIA

– RADIO SUBASIO: 15,7%

Provincia di PESARO URBINO

– RADIO SUBASIO: 12,84%

Provincia di PRATO

– RADIO SUBASIO: 10,85%

Provincia di RIETI

– RADIO SUBASIO: 17,81%

Provincia di TERNI

– RADIO SUBASIO: 18,76%

Provincia di VITERBO

– RADIO SUBASIO: 17,99%

Area Nielsen 4 – Sud

Provincia di BARI

– RADIO NORBA: 12,55%

Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI

– RADIO NORBA: 11,73%

Provincia di BRINDISI

– RADIO NORBA: 10,8%

Provincia di ENNA

– RADIO MARGHERITA: 11,27%

Provincia di MATERA

– RADIO NORBA: 14,76%

Provincia di TARANTO

– RADIO NORBA: 11,33%

Sintesi delle evidenze