Idee regalo da bere: le proposte di Natale Illva Saronno

Finalmente è arrivato quel momento tanto atteso: il Natale bussa alle porte. Le vetrine dei negozi, i primi addobbi di stagione: tutto ci fa pensare al periodo più magico dell’anno. Se tutto questo per qualcuno significa estenuanti corse ai regali, per qualcun altro vuol dire portarsi avanti sin da ora alla ricerca dell’idea perfetta.

Illva Saronno, la multinazionale italiana leader nel mondo degli alcolici, quest’anno propone una serie di cofanetti irresistibili, adatti a tutti i gusti, con alcune delle sue referenze più iconiche, da regalare e – perché no – da regalarsi.

Per i più esigenti c’è Disaronno Velvet, il liquore cremoso dall’aroma intenso, “Eletto Prodotto dell’Anno” nel 2021 nella categoria alcolici. Incredibilmente morbido al palato, unisce in modo armonico il carattere distintivo di Disaronno Originale con note vellutate e sfumature che lasciano il segno. Disaronno Velvet è un must have per tutti gli amanti del buon bere: leggero, grazie al suo basso contenuto alcolico (ABV 17%), è perfetto da assaporare rigorosamente Over Ice per un’esperienza di morbida freschezza che ne esalta il gusto unico. L’iconica bottiglia “dal tappo quadrato” con il look total white rende Disaronno Velvet un’idea regalo di stile: un omaggio all’eleganza senza tempo della dolce vita e a quell’italian style di cui Disaronno è simbolo nel mondo. Il cofanetto con i due bicchieri in omaggio ha un prezzo consigliato di 15,49€.

Per gli amanti dei gusti decisi, la scelta non può che essere Unicum. Ottimo sia come digestivo sia come aperitivo, Unicum (alc in vol 40%) viene prodotto secondo un’antica ricetta tuttora segreta. Si tratta di uno dei più antichi liquori d’Europa, che nasce da una lavorazione di oltre 40 spezie, provenienti da tutti e 5 i continenti, ed invecchiato in botti di rovere nelle cantine della celebre distilleria di Budapest, che sorge sulle rive del Danubio. La classica bottiglia, dall’inconfondibile forma arrotondata, è una vera e propria capsula del tempo: ognuno di noi ha un ricordo legato al suo design iconico. Il cofanetto, completo di bicchiere da degustazione, ha un prezzo consigliato di 10,49€.

Per i più originali: Rabarbaro Zucca. È il 1845 quando Ettore Zucca scopre il gusto e la piacevolezza della radice del rabarbaro e, intuendone le straordinarie potenzialità, dà vita ad uno dei liquori più richiesti, destinato a diventare il simbolo di Milano in Italia e nel mondo. Rabarbaro Zucca è l’amaro dal carattere unico, intenso e avvolgente. Il bilanciamento dell’intensità del rabarbaro con la persistenza di erbe e spezie permette di avere un prodotto equilibrato. Il cofanetto, completo di due bicchieri, ha un prezzo consigliato di 10,49€.