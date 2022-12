Alessandra Fornasiero e Giuseppe Morici nel board di Andriani

Si rafforza la governance di Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp, l’azienda di Gravina in Puglia che opera nell’Innovation food con le sue paste senza glutine a base di cereali e legumi e prodotti da forno gluten free e aproteici dolci e salati.

A seguito dell’ingresso di NUO S.p.A., perfezionato ieri, nel board entrano Alessandra Fornasiero, ESG Advisor con una ventennale esperienza in Corporate Social Responsibility e nella Sostenibilità Ambientale e Giuseppe Morici, Operating Partner di NUO dopo l’importante carriera maturata in gruppi come Bolton e Barilla.

Alessandra Fornasiero e Giuseppe Morici

I due professionisti vanno ad affiancare la squadra composta da Michele e Francesco Andriani, Michele di Paolo, e Tommaso Paoli ed Eugenio Conforti, rispettivamente AD e Partner di NUO con un ampliamento di competenze qualificate per sostenere la seconda fase della crescita di Andriani e la sua trasformazione in piattaforma dell’innovation food, attraverso la realizzazione di un ambizioso piano di crescita organica e guardando con interesse a potenziali opportunità di sviluppo anche per aggregazione.