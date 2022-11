È on air da oggi fino al 21 dicembre la nuova campagna di comunicazione “Con CRAI sei un buone mani”, che vuole rimarcare la vicinanza dell’insegna ai consumatori ed il suo impegno quotidiano a tutela di una spesa conveniente e di qualità.

Il concept, declinato in sei soggetti realizzati con una grafica 2D, si distingue per la grande chiarezza del messaggio. In una congiuntura economica particolarmente sfavorevole per il potere d’acquisto degli italiani, CRAI vuole dare concretezza all’impegno che ogni giorno mette per la propria clientela, comunicando l’attenzione alla convenienza su un’ampia selezione di centinaia di prodotti della spesa quotidiana.

Un paniere di prodotti a marchio Crai e grandi marche che propone a prezzi convenienti referenze tipiche della spesa quotidiana: per tutta la durata dell’iniziativa, le famiglie che scelgono CRAI potranno risparmiare senza rinunciare a nulla in termini di qualità grazie a prodotti a Marchio del Distributore e Grandi Marche.

“Con questa comunicazione vogliamo testimoniare il nostro impegno di offrire la qualità al giusto prezzo, perché mai come oggi vogliamo essere vicini a chi ogni giorno ci dà la sua fiducia” afferma Mario La Viola, Direttore Marketing, Format, Rete e Sviluppo di CRAI.

La campagna sarà trasmessa sulle reti RAI durante le fasce orarie di maggiore audience e sulle principali TV locali attive sui territori presidiati dalla rete vendita CRAI. Lo spot sarà pubblicato anche sul sito craiweb e spinto dai canali social del Gruppo.