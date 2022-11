Radio Sportiva entra nel Klasse Uno Network in Veneto e Friuli V. G.

KLASSE UNO NETWORK diventa ancora più grande e forte grazie all’esclusiva acquisita per la vendita di spazi pubblicitari in ambito locale di RADIO SPORTIVA in Veneto e Friuli V.G.

Emittente attiva in tutta Italia dal 2010, racconta fatti ed eventi sportivi 24 ore su 24, fornendo agli appassionati di sport notizie e approfondimenti in real time.

«Con questa importante acquisizione – dichiara il Direttore Generale di KLASSE UNO NETWORK Flavio Rutili – il nostro gruppo si consolida ulteriormente, arrivando a quota 1.597.000 ascolti giornalieri e 4.358.000 settimanali (fonte dati TER Anno 2021), ma soprattutto si rafforza sul target centrale di età dei suoi ascoltatori, i 25-54enni ».

Klasse Uno Network diversifica ancor di più il suo target d’ascolto offrendo un’opportunità di comunicazione e promozione in più a tutti quelli inserzionisti che hanno un target di riferimento prevalentemente maschile e/o appassionato di sport.