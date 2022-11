Al via #CosaCambia nuovo format di comunicazione ibrido e multicanale di Sella

Al via #CosaCambia, il nuovo format ibrido e multicanale di comunicazione interna ed esterna che declina i trend che stanno riscrivendo le nuove relazioni in Italia e nel mondo. Si tratta di un ciclo di incontri che prevede la presenza di pubblico dal vivo e il live streaming sull’hub editoriale SellaInsights.it e sulle piattaforme social di Sella.

#CosaCambia farà tappa in diverse città italiane con l’obiettivo di raccontare le tecnologie e le abitudini di consumo delle nuove generazioni, le sfide del domani per imprese e comunità. Ogni puntata della durata di 90 minuti prende in esame ogni due mesi circa un tema chiave con un talk a più voci e un tag cloud che coinvolge i partecipanti online e quelli dal vivo. L’evento, oltre alle persone del gruppo Sella, si estende alla community allargata di giornalisti, blogger e stakeholder legati al mondo dell’innovazione, della finanza e del digitale.

La prima puntata del talk #CosaCambia è in programma mercoledì 16 novembre alle ore 17 in diretta da Lecce in occasione della premiazione della call for ideas “Rinascere dalla Xylella”, iniziativa lanciata dall’Università del Salento e da Banca Sella, con il patrocinio della Regione Puglia, in partnership con la piattaforma di innovazione per startup e imprese Sellalab e con dpixel, il venture incubator del gruppo Sella.

Durante l’incontro, che prende il nome di “Aziende e comunità… in campo”, si ragionerà sulla funzione sociale delle imprese e delle startup, di sostenibilità e rigenerazione dei territori insieme alle nove finaliste dell’iniziativa. Si parlerà, in definitiva, di “corporate citizenship” e come oggi le aziende diventano alleate delle comunità territoriali in cui operano e scendono in campo insieme agli stakeholder con azioni concrete, pratiche, misurabili e inclusive.

Interverranno Stefano Azzalin (CEO dpixel), Fabio Pollice (Rettore dell’Università del Salento), Alessandro Detto (Senior Vice-President Emea Reptrak) e Roberta Franceschinelli (autrice del libro “Spazi Del Possibile”, edito da FrancoAngeli). L’introduzione dell’evento sarà a cura di Giorgio De Donno (Condirettore Generale Banca Sella).

Il secondo appuntamento con #CosaCambia si terrà a Milano a metà dicembre e verterà sul tema dell’educazione finanziaria.