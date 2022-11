Al via la nuova campagna Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino con Life come partner di comunicazione per il supporto strategico, la creatività e il media planning.

In continuità con le attività della scorsa primavera, il piano punta su una comunicazione branded content per valorizzare un territorio dalle risorse straordinarie, che consente al Consorzio che riunisce 17 Caseifici Cooperativi della Provincia Autonoma di Trento con circa 650 allevatori associati, di realizzare l’eccellente qualità dei formaggi trentini.

Sono infatti le virtù del Trentino a conferire unicità ai prodotti caseari creando un legame indissolubile coi valori Trentingrana e la filiera di produzione, come ad esempio l’uso di alimenti naturali, privi di OGM, il benessere animale e uno sviluppo sostenibile del settore.

La campagna ha preso il via dal 13 novembre con gli spot da 30’’ sulle principali radio nazionali sul target di riferimento, fino a fine novembre. La creatività di Life ha ripreso il concept “Ribelli per natura” dello spot tv per declinarlo in una versione radio, con protagonisti gli allevatori soci del Consorzio ma anche i formaggi, che seguono un disciplinare rigidissimo per garantire la massima naturalità e qualità.

In TV sono pianificate attività con CairoRCS, attraverso la partecipazione al programma di La7 Bell’Italia in Viaggio, e Mediaset, con 4 puntate dedicate nel programma di cucina di Tessa Gelisio Cotto e Mangiato,in onda su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle ore 12.25, con ricette facili e veloci, consigli di buona cucina e menù dedicati.

Sul Digital la campagna prevede long form su Corriere.it e Repubblica.it, attività branded content con le testate di Triboo (Agrodolce.it e Greenstyle.it) e con Ilsole24ore.com

“Il branded content risponde alla necessità di creare contenuti di alto valore, un obiettivo di comunicazione che è prioritario per un brand così fortemente legato al territorio e da cui trae la propria distintività sul mercato. In questo senso, per ogni tipologia di canale abbiamo identificato, oltre ai macro temi, delle attività diverse, selezionando territori e formaggi da abbinare alle caratteristiche del patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico del Trentino.” ha dichiarato Alberto Tivoli, Amministratore Unico di Life, la società di comunicazione integrata che da due anni affianca Trentingrana nella comunicazione.

Le attività della campagna Trentingrana Gruppo Formaggi del Trentino termineranno il 31 dicembre 2022.