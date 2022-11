Nuova campagna per Clementoni “Curiosi si cresce”

Leagas Delaney firma la nuova campagna di Clementoni “Sapientino. Curiosi si cresce.” con l’on air di due nuovi spot che hanno come obiettivo quello di confermare i valori sempre attuali del love brand Sapientino.

La nuova campagna di comunicazione di Sapientino, che ribadisce il posizionamento del brand pioniere del gioco educativo e icona dell’intrattenimento dei più piccoli, vuole metterne in luce e valorizzarne un ruolo che, da quasi 60 anni ormai, alimenta l’innata curiosità di ogni bambino, grazie ad una evoluzione coerente e al passo con i tempi. I film rievocano in chiave ironica scene quotidiane familiari a tutti i genitori: domande senza sosta, spesso spiazzanti e scaturite proprio da un momento di gioco con Sapientino. Ed è così che i bambini crescono, una domanda alla volta, grazie a stimoli che suscitano la loro voglia di scoprire se stessi e il mondo.

Tramite “Curiosi si cresce”, Leagas Delaney ha creato un vero e proprio format in cui il gioco viene presentato come “carburante” che alimenta l’insaziabile curiosità dei bambini. Anche in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da molteplici sfide e almeno altrettanti cambiamenti, il gioco può assumere – per grandi e piccoli – nuovi e ancora più importanti significati. Sapientino si pone quindi come il brand che più di ogni altro supporta ogni genitore e stimola l’innata voglia di conoscenza dei più piccoli, con esperienze che mettono alla prova la loro intelligenza e li spingono ad esplorare, scoprire e ampliarne i confini.

“Clementoni è uno dei brand con cui siamo cresciuti, per questo siamo particolarmente affezionati a questo percorso creativo e strategico. Oggi ci ritroviamo tra l’altro ad essere genitori di bambini che ci sommergono di domande, ed è stato bellissimo poter costruire insieme al cliente una campagna così insightful, in cui ogni genitore millennial potrà riconoscersi. Adoriamo lavorare con brand che, come Clementoni, sanno costruire anche con la comunicazione un rapporto onesto ed empatico con le persone, riuscendo, perché no, a strappare anche un piccolo sorriso intriso di “eh sì, è proprio così” – Cinzia Pallaoro e Fabio Pedroni, direttori creativi di Leagas Delaney.

“Sapientino è il compagno di gioco di ogni generazione grazie alla competenza maturata negli anni e alla capacità unica di Clementoni di interpretare il gioco proprio come lo vedono i bambini, esaltando le potenzialità di ognuno di loro – afferma Enrico Santarelli Chief Marketing, Products and Digital Officer Clementoni – Sapientino è un’icona nelle case dei nostri clienti anche perché fedele a se stesso e sempre attuale: con questa campagna, attraverso la chiave dell’ironia e del divertimento, abbiamo voluto ribadire ancora una volta il rapporto di familiarità e empatia che lega il nostro brand ai genitori di oggi che sono cresciuti con i giochi di Sapientino e che ripropongono con fiducia e trasporto ai loro figli.”

A supporto della campagna TV una pianificazione digital con 12 divertenti preroll che, proprio come le domande dei bambini, non si possono skippare.

Accompagnano i film Sapientino anche 8 nuovi spot per Baby Clementoni e per le linee Scienza&Gioco, Idea! e Crazy Chic, in continuità con il format iniziato nel 2021 e ispirato al nuovo payoff di brand “Tutti i mondi che immagini”.

Le campagne saranno on air in TV sulle reti più importanti e sui canali digitali con 2 film dedicati a Sapientino nei formati 30” e 15”, 6 film scolari nei formati 20” e 15” e 2 film Baby Clementoni da 15” e 1 film Baby Clementoni da 30”

