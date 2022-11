EFFETTO FARFALLA: Il podcast sul mondo dei RAEE, realizzato da Chora Media per Erion WEEE

Nel 1972 il matematico e meteorologo Edward Norton Lorenz spiegava come il battito d’ali di una farfalla in Brasile potesse generare un tornado in Texas. Nasceva così una delle teorie più affascinanti della meteorologia, il cosiddetto “effetto farfalla”, che ancora oggi si presta a essere una perfetta metafora per mostrare come anche il più banale dei gesti quotidiani possa contribuire al manifestarsi di fenomeni ed eventi con un grande impatto sociale e ambientale.

È questa la chiave di lettura di “Effetto Farfalla”, il podcast di Chora Media per Erion WEEE, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che racconta le possibilità e i servizi a nostra disposizione quando si tratta di conferire apparecchi elettrici o elettronici rotti o inutilizzati.

A chi non è mai capitato di chiudere un vecchio cellulare in un cassetto o di lasciare un televisore rotto a uno “svuota cantine”? Tuttavia, quando si ha a che fare con i Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE, l’idea che basti non gettarli nell’indifferenziata per non avere un impatto negativo sull’ambiente non regge. Pochi si soffermano infatti a pensare che anche apparecchi oramai obsoleti e dal design fuori moda – come vecchie lavatrici o cellulari – possano essere in realtà considerati delle vere e proprie miniere di materie prime fondamentali per l’ambiente e per il nostro futuro come – ad esempio – il rame, il ferro, l’alluminio, l’argento, l’oro, il platino e le materie prime che vengono definite critiche (dal cobalto al platino, dal litio alle cosiddette terre rare).

In ciascuno dei quattro episodi che compongono la serie, Serena Giacomin, fisica dell’atmosfera, climatologa e presidente dell’Italian Climate Network, affronta e approfondisce un tema legato al mondo dei RAEE.

Grazie al contributo di esperti di questo mondo, il podcast chiarisce il valore dei rifiuti elettronici, e le diverse strade – più o meno virtuose – che questi apparecchi possono intraprendere. La direzione la diamo noi, con le nostre scelte quotidiane, che per quanto apparentemente semplici, come il battito d’ali di una farfalla, possono influire sugli equilibri geopolitici e sul futuro dell’ambiente, dell’economia e della società.

Il primo episodio di “Effetto Farfalla”, nuova serie podcast di Chora Media in collaborazione con Erion WEEE, è disponibile a partire dal 7 novembre sulle piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcasts) con un nuovo episodio ogni lunedì.

“’Effetto Farfalla’ rappresenta un importante tassello della nostra campagna di comunicazione DireFareRAEE, lanciata nel 2022 e che proseguirà per tutto il 2023 con numerose iniziative e partnership in ambito istituzionale ed educativo, per sensibilizzare i cittadini sul tema del corretto conferimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion WEEE. “Tramite l’utilizzo del podcast, uno strumento di comunicazione in forte espansione e che sfrutta un linguaggio inclusivo, sempre più utilizzato dai nativi digitali, ci auguriamo di amplificare ancora di più i nostri messaggi raggiungendo soprattutto i giovani. Per quanto molto sensibili alle tematiche ambientali, infatti, le nuove generazioni necessitano di più informazione ed educazione per attuare scelte di vita consapevoli: secondo una ricerca che abbiamo recentemente condotto con IPSOS, 4 giovani su 10 si sono liberati del proprio carica batterie, gettandolo nel sacco dell’indifferenziata, nel cassonetto stradale o nel bidone della plastica. Ed è ancora il 32% che dichiara di non conoscere le criticità ambientali legate a uno scorretto conferimento. Bisogna facilitare il cambiamento, essere parte della soluzione e noi, come leader del settore, sentiamo forte questo impegno. Per citare proprio il teaser di questo podcast: ‘È questione di cambiare lenti. È questione di mettersi in ascolto’. Erion WEEE lo ha fatto ed ‘Effetto Farfalla’ vuole rappresentare un’azione in tal senso”.

