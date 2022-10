Klasse Uno, il primo gruppo radiofonico locale in Italia

di Claudio Astorri www.astorri.it – Un lavoro di AUDIENCE ANALYSIS per il mio nuovo cliente KLASSE UNO mette in luce alcune eccellenze che sono da condividere, come esempio editoriale ma anche commerciale a livello di gruppo. Non a caso è il primo gruppo Radiofonico locale in Italia.

KLASSE UNO è il gruppo Radiofonico locale che ha come riferimento l’editore Roberto Zanella e che include ben 7 emittenti che originano dalla sede di Castelfranco Veneto (TV). Le stazioni di proprietà sono: RADIO PITERPAN, RADIO BIRIKINA, RADIO SORRRISO, RADIO GELOSA, RADIO MARILU’, BELLLA & MONELLA e VIBRA FM. Si tratta di un nuovo cliente di ASTORRI e che si è avvalso del servizio di AUDIENCE ANALYSIS sia a fini editoriali che commerciali grazie all’interessamento di Flavio Rutili, direttore generale della concessionaria di pubblicità.

KLASSE UNO è il primo gruppo Radiofonico locale con ben 1.517.690 ascoltatori nel giorno medio in base ai dati TER 2022 del 1° semestre. E’ un grande conseguimento che nasce in una terra particolarmente Radiosa. Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, aree di nascita del successo di KLASSE UNO che è attualmente in espansione in regioni limitrofe, sono zone in cui la Radio si ascolta tanto, assai più della media nazionale. Gli ascoltatori settimanali raggiungono l’85,21% della popolazione (82,67% in Italia) mentre quelli giornalieri il 68,01% (64,49% nella Penisola).

La crescita di ascolto verticale di RADIO PITERPAN

La stazione del formato DANCE/RHYTHMIC di KLASSE UNO è in una fase ripidissima della sua crescita. Nella combinazione delle 2 regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia è solo a un passo dal primato di Radio più ascoltata rispetto alle emittenti di tutti i comparti, includendo oltre alle locali anche le nazionali e le pubbliche. Osservando il grafico non è difficile prevedere come RADIO PITERPAN passerà dal 2° al 1° posto assoluto nel prossimo semestre. In soli 4 anni è cresciuta da 16.670 ascolti medi nel quarto d’ora sulle 24 ore a ben 41.520! Grandi applausi.

La strategia dei singoli formati per una copertura totale del pubblico

Mi sono già preoccupato in un precedente articolo di descrivere l’offerta editoriale di tutte le 7 emittenti del gruppo KLASSE UNO. Qui è ora interessante osservare come i formati Radiofonici delle stazioni operino nella determinazione dei target di ascolto, sia in un modo singolo che in una visione complessiva. Il parametro socio-demografico più interessante da rilevare è quello delle età. E si può notare come RADIO PITERPAN e RADIO MARILU’ attacchino i segmenti più giovani del pubblico mentre RADIO BIRIKINA e RADIO SORRRISO presidino quelli più adulti.

RADIO GELOSA e RADIO BELLLA & MONELLA si rivolgono a pubblici centrali che sono serviti fortemente dalle Radio nazionali. Ed è proprio questa prospettiva che trasferisce anche tutto il potenziale di KLASSE UNO nei prossimi anni. Dal consolidamento delle posizioni di primato assoluto nei pubblici giovani e adulti alla competizione innovativa per quelli centrali. Già ora il risultato è impressionante ma può ragionevolmente portare a una copertura ancora migliore dei target. E ciò per poter servire ancora meglio la crescente e affluente clientela pubblicitaria.

L’eccellenza di servizio di KLASSE UNO

A un eccellente lavoro di segmentazione del pubblico grazie ai formati Radiofonici del gruppo deve corrispondere una altrettanto illuminata capacità di servire i clienti pubblicitari in base a tutte le loro esigenze e ai loro obiettivi di marketing. E’ la trasformazione virtuosa di ascoltatori in consumatori, il valore di target che la Radio determina. KLASSE UNO è in questo senso un notevole centro di competenza che può contare su figure professionali come quella di Flavio Rutili, il direttore generale, ma anche di numerose altre e oltre a decine di agenti sul territorio.

Flavio Rutili

Il lavoro della concessionaria KLASSE UNO sul mercato del Nord-Est è intensissimo. L’offerta ai clienti prevede oltre alla pianificazione di campagne tabellari anche sponsorizzazioni, iniziative speciali e partnership. L’affezione degli ascoltatori che si manifesta con durate di ascolto tra le più elevate d’Italia segnala l’alta attenzione e fiducia con cui la pubblicità è seguita. E data pure la penetrazione altissima l’effetto virale delle campagne sui siti e sui social del clienti raggiunge quote di ritorno rilevanti. KLASSE UNO, una Radiosissimo certezza editoriale e commerciale.