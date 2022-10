Chiara Burberi Direttrice Generale di Edifin SpA

Il Consiglio di Amministrazione di Edifin SpA, società capogruppo che coordina le attività̀ della Società editrice Il Mulino, di Carocci Editore, della società di servizi editoriali Edimill e delle società di promozione editoriale Promedi e NW, ha istituito la funzione della Direzione Generale per rispondere in maniera strategica e con visione di lungo periodo alle sfide del comparto, e per mettere il Gruppo nelle condizioni di sprigionare il suo pieno valore di mercato e ribadire il suo posizionamento di leadership nel settore editoriale e della formazione.

Chiara Burberi

Il Consiglio ha pertanto nominato Chiara Burberi Direttrice Generale, a partire dal 17 ottobre 2022.

Chiara Burberi, laureata all’Università Bocconi, ha studiato alla London Business School, ha frequentato il master CEMS in HEC e ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia Aziendale in Bocconi.

Ha iniziato la sua carriera nella società di consulenza strategica McKinsey, ha poi ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Unicredit Group ed è stata Partner nella società di formazione Business Performance Institute. Ha co-fondato e guidato come AD e Presidente redooc.com, una innovativa piattaforma edtech per scuole e famiglie, dove ha sviluppato una forte esperienza nell’applicazione del digitale al settore educativo. In parallelo alla sua attività professionale, ha ricoperto il ruolo di Consigliere indipendente in società quotate e non, in Italia e all’estero.

“È un grandissimo onore contribuire al percorso di sviluppo di Edifin quale gruppo editoriale che ha una riconosciuta tradizione di indipendenza e autorevolezza. Con entusiasmo metto a disposizione la mia esperienza manageriale per valorizzare un patrimonio editoriale unico, anche sfruttando tutte le nuove modalità e tecnologie presenti sul mercato, in un momento di profonda innovazione del settore culturale ed educativo, che richiede risposte strategiche e di ampio respiro”, dichiara Chiara Burberi.