“Cineastri – due astrocosi nello spazio”, il nuovo podcast di Luca Perri e Adrian Fartade

Scenari futuristici, storie e personaggi diventati di culto, registi visionari: un tempo di nicchia, il cinema di fantascienza è ormai diventato una forma di intrattenimento amata da adulti e bambini. Sullo schermo si susseguono astronauti coraggiosi, pianeti sconosciuti, creature fantasiose e avventure mirabolanti che fanno sognare lo spettatore. Fino a quando, a un certo punto, ci si ferma inevitabilmente a chiedersi: quanto c’è di reale, o almeno realistico, in ciò che sto guardando?

Questa domanda trova risposta su Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – grazie ai divulgatori scientifici Adrian Fartade e Luca Perri e al loro nuovo podcast “Cineastri – Due astrocosi al cinema”, prodotto da Storielibere.fm in esclusiva per Audible e disponibile dal 26 settembre su Audible.it.

Il podcast è un vero e proprio compendio scientifico della storia, anche recentissima, del cinema, in cui Perri e Fartade analizzano alcuni tra i più famosi capolavori del cinema di fantascienza, dando all’ascoltatore una nuova prospettiva e dei fondamenti con cui affrontare la visione.

Gli autori rivestono qui non solo il ruolo di divulgatori scientifici, ma anche di appassionati di cinema con la voglia di togliersi dei sassolini dalle scarpe criticando in modo serio, ma non serioso, alcune delle scelte narrative dei registi che hanno dato vita a quelle che sono le pietre miliari del cinema di fantascienza spaziale.

Ogni puntata diventa così un’occasione unica di assistere a un incontro tra scienza e storia del cinema, raccontati con un tono che riesce a trasmettere tutta la passione per le due discipline dei due autori. Film d’autore e altri meno blasonati non vengono risparmiati dall’ironia dissacrante e “nerd” di Perri e Fartade: si parte da un classico del cinema come “2001: Odissea nello Spazio” fino ad arrivare a uscite più recenti, tra cui il super discusso e apocalittico “Don’t Look Up”, passando per blockbuster chiassosi e a loro modo di culto come “2012” o “Armageddon”.

In 12 puntate da 1 ora ciascuna (di cui 4 episodi speciali da 2 ore), Perri e Fartade, tra commenti taglienti e rigore scientifico, riescono a fornire all’ascoltatore una spiegazione razionale delle trame senza mai abbandonare il senso di meraviglia che nasce dal cinema, e che permette a chi guarda di sognare e divertirsi. “Cineastri” è un vero e proprio viaggio nello spazio, adatto alla libreria Audible di chi al cinema non può fare a meno di farsi domande, ma anche di chi sospende l’incredulità per lasciarsi trasportare dalle storie.

Il podcast Audible Original “Cineastri – Due astrocosi al cinema” prodotto da Storielibere.fm in esclusiva per Audible è disponibile dal 26 settembre 2022 su Audible.it.

Le puntate del podcast:

2001 Odissea nello spazio 2012 Tenet Don’t look up Armageddon Capricorn One The Martian Ad Astra Gravity Arrival Contact Interstellar

Credits

Regia: Niccolò Martin

Consulenza editoriale: Fabio Ragazzo

Una produzione: Storielibere.fm

Voci narranti: Adrian Fartade e Luca Perri

Scritto da: Adrian Fartade e Luca Perri

Produzione esecutiva: Fabio Ragazzo

Editing e Sound Design: Niccolò Martin

Grafica: Giacomo Botto