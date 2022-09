Emma Villas ritorna con lo spot che mette al centro i proprietari

Dopo il grande successo della campagna del maggio scorso, torna in tv, con lo spot dedicato ai proprietari delle sue magnifiche strutture, Emma Villas – leader in Italia nel vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio). Realizzato nella splendida cornice di Villa Canto alla Moraia, raffinato casale nel cuore delle Toscana, lo spot mette al centro i proprietari delle tenute di pregio che scelgono Emma Villas come partner privilegiato. Lo spot si pone l’obiettivo di supportare la capillare azione acquisitiva svolta dall’azienda che si concentra su proprietà che garantiscono ai clienti la vicinanza e la facilità nel raggiungere luoghi d’arte, ma al contempo un’immersione nella natura.

“Questa nuova versione dello spot ha voluto valorizzare al meglio anche la partnership con Europ Assistance, giunta al 7 anno. Una collaborazione che ha consentito – afferma Giammarco Bisogno, Presidente Emma Villas – in anni complessi a causa della pandemia, di offrire la massima serenità e tutela di clienti e proprietari, accompagnando una ripresa che confidiamo possa essere stabile e duratura sia nell’acquisizione di nuove proprietà sia ai fini della crescita della clientela italiana ed estera”.

Grazie all’azione della rete commerciale, all’appeal del modello operativo e al forte investimento nelle attività di comunicazione integrata, sono più di 500 i proprietari che affidano le loro dimore a Emma Villas.

Protezioni assicurative esclusive a tutela di clienti e proprietà sviluppate in partnership con Europ Assistance.

“Quella con Emma Villas è una collaborazione storica e consolidata, iniziata nel lontano 2015”, dichiara Massimiliano Sibilio, Chief Travel Officer di Europ Assistance Italia. “La partnership punta a sostenere la ripresa del settore con soluzioni assicurative in grado di garantire agli ospiti un soggiorno al riparo da ogni imprevisto e tutelare i proprietari in caso di danni accidentali alle loro dimore”.

I dati del settore, in forte crescita, denotano come la vacanza in una tenuta di pregio sia ormai un’esperienza sempre più consolidata. Non è un mistero, infatti, che quello degli affitti in ville, casali e tenute di pregio, non sia più un “fenomeno” solo estivo, ma una scelta ormai consolidata per famiglie e piccoli gruppi e una soluzione che ha un appeal tutto l’anno. La villa sta diventando sempre di più non solo un bell’alloggio, ma la destinazione del viaggio e un nuovo modo per vivere tutte le esperienze e le suggestioni che un soggiorno in Italia può offrire.

Affidandosi a Emma Villas, inoltre, i proprietari ricevono un reddito immediato e garantito negli anni, sono sollevati della gestione con un property management qualificato, possono ricevere supporto e anticipi per la riqualificazione della villa, vengono sollevati dalle incombenze burocratiche legate all’arrivo degli ospiti (tra cui le comunicazioni alla pubblica sicurezza e il pagamento della tassa di soggiorno), hanno assicurazioni per la tutela della proprietà e degli ospiti in caso di danni all’immobile. È stata riservata inoltre grande attenzione allo sviluppo tecnologico introducendo un’app, Emma, per clienti e proprietari, con cui è possibile rendere tutti i passaggi della locazione più sicuri e flessibili.

Quello del vacation rental è un settore che permette a chi ha una seconda casa e decide di affidarla a Emma Villas di ottenere una fonte di reddito aggiuntivo, che nei periodi di alta stagione può garantire un ricavo medio settimanale di 3.000 euro. Inoltre, il soggiorno in ville di pregio è ormai un’opzione consolidata per il turismo locale ed internazionale, basti pensare che sono ben oltre 7.200 le settimane prenotate per la stagione 2022 nelle strutture presenti sul sito di Emma Villas e già oltre 400 per la stagione 2023.

Lo spot, realizzato in formato da 30”, sarà in onda dal prossimo 18 settembre e rimarrà on air fino al 2 ottobre. Direzione creativa, copy e montaggio dello spot sono stati realizzati dal team di comunicazione di Emma Villas e Gap Company, mentre la pianificazione è stata assegnata a Grp Pubblicità.

L’attore protagonista dello spot è Gianluca Musiu, che ha già collaborato in passato ad un altro spot di Emma Villas, quello realizzato a supporto del Road-show annuale “Your Property First” 2021/2022, che l’azienda ha dedicato ai proprietari delle oltre 500 strutture gestite in esclusiva.

Lo spot sarà visibile su alcune selezionate testate web e su Sky, in particolare sui canali Sky Tg24 e Sky Sport 24.