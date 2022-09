Veruschka Wirth Presidente del Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus 

Cambio alla guida di CABSS Onlus, il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi, che da oggi avrà come Presidente la Dott.ssa Veruschka Wirth, votata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Veruschka Wirth

Dopo la morte improvvisa del Fondatore e Presidente Roberto Wirth, lo scorso 5 giugno, la Onlus sarà gestita dalla figlia Veruschka che prende, quindi, le redini dell’Associazione tanto amata dal padre:

“Accolgo questa nuova nomina con la consapevolezza che CABSS, e tutti i bambini sordi e sordociechi, erano per mio padre una parte molto importante della vita. Voglio onorare la sua memoria occupandomi di CABSS come ha sempre fatto lui, assumendone la responsabilità ma seguendola con il cuore. Sarà una bellissima sfida e so che lo staff sarà al mio fianco per lavorare insieme verso un florido futuro, sono sinceramente onorata di entrare a far parte di questa splendida famiglia, tutta al femminile.”

La Dott.ssa Wirth è nata a Roma e dopo gli studi in Svizzera presso il Glion Institute of Higher Education, una delle scuole di Hospitality Management più conosciute al mondo, ha iniziato a Boston il suo percorso professionale all’interno di un prestigioso albergo. Successivamente, a Londra, si è specializzata frequentando un Master in Brand Management. Nel 2019, forte della sua esperienza, ha deciso di rientrare in Italia e ha iniziato a gestire, in piena autonomia e con grandi risultati, il Parco del Principe in Toscana, una villa neogotica della fine del 1800.

Vivere con un padre nato sordo profondo è stata la sua condizione naturale, il suo mondo. La cultura sorda è sua fin nel profondo e fa parte del suo patrimonio genetico. Porterà avanti, con estremo orgoglio, il sogno più grande del suo papà, che ha fondato CABSS nel 2004 per dare ai bambini sordi e sordociechi l’opportunità di mettersi alla guida di una grande nave, la loro vita.

Ad affiancarla, nel ruolo di vicepresidente, ci sarà suo fratello, il Dott. Roberto Wirth Junior.