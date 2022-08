Il lavoro nei casinò: ruoli e mansioni

Il casinò viene spesso visto dai non addetti ai lavori, e dagli appassionati di gambling, come un luogo dove divertirsi e rilassarsi allo stesso tempo, concedendosi una pausa dal trantran quotidiano. In realtà, dietro alle luci, ai suoni e ai lustrini, si trovano centinaia di persone che ogni giorno lavorano duramente per oliare gli ingranaggi di una macchina che deve essere perfetta. Vuol dire che questo mondo offre molte opportunità di impiego, perché c’è sempre bisogno di figure specializzate, non solo in sala ma anche dietro le quinte. Di conseguenza, in questo articolo scopriremo quali sono i ruoli e le mansioni principali in una sala da gioco.

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Quali sono le figure più ricercate in un casinò?

Come anticipato poco sopra, i casinò sono costantemente alla ricerca di varie figure professionali, come nel caso del croupier o del tecnico delle slot machines. In questa lista figurano anche altri professionisti come il cassiere e il cosiddetto Pit Boss, ovvero il manager responsabile del controllo dei giocatori e dei croupier. Un’altra figura molto importante, anche se meno visibile al pubblico, è quella della guardia giurata, fondamentale per assicurare la sicurezza in sala.

1. Il croupier

Il croupier è il volto per eccellenza del casinò. Si tratta infatti della figura che si occupa della gestione di ciò che accade sui tavoli verdi, “accompagnando” il gioco degli appassionati di roulette, blackjack e molto altro ancora. Ovviamente per lavorare in questi ruoli il croupier dovrebbe conoscere alla perfezione tutti i termini tecnici dei vari games, basta consultare il glossario sulla roulette per sapere tutto, può essere approfondito da qualunque utente meno esperto grazie alle guide presenti su alcuni siti specializzati. Di cosa si occupa? Della gestione del gioco, delle puntate, dei giri e delle varie mani, oltre alla riscossione e al pagamento in fiches delle vincite.

2. Il tecnico delle slot machine

Il tecnico di slot machine è il professionista incaricato di riparare, manutenere e installare le classiche macchinette. Ovviamente questa figura deve avere una buona conoscenza dell’elettronica e della meccanica, oltre a conoscere perfettamente il funzionamento di queste macchine da gioco. Il lavoro del tecnico o meccanico di slot machine è principalmente preventivo, in modo da cercare di evitare qualsiasi malfunzionamento che potrebbe verificarsi durante l’utilizzo da parte dei clienti.

3. Il Pit Boss

Il Pit Boss è il manager che supervisiona le attività in corso nel casinò, assicurandosi che sia i croupier che i giocatori rispettino le regole della casa. Ha anche il compito di intervenire in caso di controversie tra clienti e croupier, o tra gli stessi giocatori. Il supervisore di una sala da gioco deve quindi possedere buone capacità relazionali e un occhio vigile, per essere in grado di disinnescare qualsiasi situazione potenzialmente dannosa per il casinò.

4. Il cassiere

Il cassiere è il professionista incaricato della vendita delle fiches ai clienti e dell’incasso delle vincite, quando richiesto dai giocatori. Si tratta di una delle professioni più interessanti per chi desidera lavorare nel settore dei casinò: la domanda è infatti altissima, ma ci sono al momento poche persone che si candidano per questa posizione.