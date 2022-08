Nuovi spot TV per Bergader Italia

Bergader torna in TV con un nuovi spot a tema culinario, con la direzione artistica e la regia di Agostino Toscana e realizzati dalla casa di produzione milanese Treeshome di Gianluca Catania.

In modo inedito e originale gli spot presentano i formaggi Bergader protagonisti delle ricette creative dello chef stellato Riccardo De Pra: un’ode alla loro bontà e versatilità in grado di trasformare qualsiasi incantevole ambientazione in un vero e proprio ristorante.

Dopo il vincente format CENTOVENTI, il temporary restaurant allestito lo scorso maggio in occasione di Cibus a Parma, la strategia di comunicazione dell’azienda continua a percorrere il filone della ristorazione di fascia alta “everywhere, for everyone”, in cui i suoi formaggi diventano ingredienti capaci di convertire anche il più semplice dei piatti in una raffinatezza culinaria degna di un ristorante stellato.

Il segreto dell’eccellenza sta proprio nella qualità della materia prima e nella sua semplicità d’utilizzo: impiegando con creatività e fantasia i formaggi Bergader chiunque è in grado di ricreare, anche a casa propria, ricette originali e gourmet.

Il flight pubblicitario in esclusiva con Cairo vedrà una presenza continuativa di Bergader con lo spot della referenza Cremosissimo – intitolato “Lo show del gusto” con la creatività di Agostino Toscana e la regia di Federico Brugia – nel formato da 15” e le nuove videoricette che saranno on air nel formato da 60” dal 28 agosto al 10 settembre.