“Tre volte Sepino”: una serie podcast di Chora Media per la Direzione Musei del Ministero della Cultura

TRE VOLTE SEPINO è un podcast, realizzato da Chora Media per la Direzione Musei del Ministero della Cultura dedicato a Sepino, uno dei “borghi più belli d’Italia”.

“Di tutte le città dissepolte questa è la più romantica”: così nel suo “Viaggio in Italia”, Guido Piovene parla di Sepino, in Molise.

È una piccola cittadina di poche migliaia di abitanti, ma in realtà non è una sola città: Sepino è tre città insieme. In questo podcast visiteremo la Sepino contemporanea, l’antichissima Sepino sannitica e la meravigliosa Sepino romana, tra i dieci parchi archeologici di interesse nazionale.

TRE VOLTE SEPINO verrà distribuito su tutte le piattaforme audio e potrà essere diffusa sui portali del MiC e sui siti dei musei e dei siti archeologici a partire dal 5 agosto.

TRE VOLTE SEPINO è raccontato da Mario Calabresi insieme a Davide Savelli. La cura editoriale è di Marco Villa. La produzione esecutiva è di Ilaria Celeghin. Il producer è Matteo Scelsa. La post produzione è di Guido Bertolotti e Mattia Liciotti. In redazione Anna Iacovino. Il fonico di studio è Aurora Ricci. Hanno partecipato Anna Ferrante Tammaro, Claudia Gibson, Patrizia Iammartino e il professor Enrico Rinaldi.

Questo podcast è stato realizzato CON IL SUPPORTO DI CINECITTÀ.

Si ringraziano il PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO E IL COMUNE DI SEPINO.