Nuova brand identity per lo Chef Andrea Aprea

Per definire la brand identity del suo debutto da imprenditore, lo chef Andrea Aprea ha scelto Hangar Design Group. Una sfida affascinante e piena di responsabilità per l’agenzia creativa nata 40 anni fa a Mogliano Veneto e oggi divenuta un player internazionale con sedi a New York, Shanghai e Milano.

Nell’affrontare la definizione di una identità di marca innovativa – che sapesse raccogliere l’heritage del percorso professionale ventennale dello chef Aprea – Hangar Design Group ha realizzato un ecosistema di segni visivi, grafici, tattili e digitali capaci di raccontare a 360 gradi la figura di Andrea Aprea.

Il progetto presentava particolari ricchezze semantiche e complessità di cui tenere conto, essendo inserito all’interno di un contesto ambientale ricco di elementi caratterizzanti come la Fondazione Luigi Rovati, che condivide gli spazi di un magnifico Palazzo Milanese tardo ottocentesco. La nuova brand identity doveva raccontare la nascita del marchio Aprea e applicarsi a due primi ambienti: il nuovo Ristorante Andrea Aprea e il Caffè Bistrot.

Hangar Design Group ha interpretato la visione dello chef per dare forma grafica e segno alla sua ricerca. L’identità, declinata su tutti i touchpoint di comunicazione, dal sito al logo alle vetrofanie fino ai piccoli dettagli di wayfinding e dei menù, esprime la riflessione sul contemporaneo di Andrea Aprea attraverso gli elementi della semplicità, immediatezza, riconoscibilità e del minimalismo visivo. L’agenzia creativa ha integrato inoltre nell’identità visiva di Andrea Aprea la silhouette dello skyline di Milano che si può osservare dalla vetrata del ristorante nel segno artistico dell’illustratrice Silvia Gherra.

“Lavorare con Andrea Aprea è stato certamente un piacere oltre che una sfida professionale: abbiamo cercato di tradurre in un linguaggio visivo coerente e rigoroso la costante ricerca dello chef di un equilibrio tra memoria e contemporaneità, la sua instancabile attenzione al minimo dettaglio, la cura infallibile che mette in ogni piatto” – afferma Anna Bovo Suarez, Managing Partner di Hangar Design Group Milano. “Per noi è stata l’occasione di rinnovare il nostro impegno per la valorizzazione delle eccellenze della cucina italiana, di cui Aprea è certamente una punta. Un ambito professionale in cui ci siamo specializzati da tempo e che è tornato a crescere impetuosamente dopo due anni di stop.”