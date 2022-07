Nuovo sito per Oversonic Robotics

Oversonic Robotics, nasce nel 2020 in Brianza con un disegno imprenditoriale e un obiettivo volto al progresso e al benessere: rendere fruibili i benefici che il futuro ci può portare sviluppando e migliorando le capacità cognitive dell’intelligenza artificiale. Questo significa creare soluzioni ed applicazioni innovative nel mondo dell’industria e della sanità. Oggi, dopo soli due anni, grazie all’opera dei fondatori Fabio Puglia e Paolo Denti, Oversonic è già un punto di riferimento dell’innovazione Made in Italy.

Sostenibilità e progresso sono i core values di Oversonic che ha come obiettivo quello di agevolare la vita dell’uomo attraverso l’intelligenza artificiale, facendo del “Human Centered Approach” la propria filosofia.

Il nuovo sito ideato e creato da TEND Global Communication rispecchia la vision dei founders attraverso un look&feel che rafforza la brand identity e mira a definirne il posizionamento strategico. Particolare attenzione è stata posta alla brand image e alla scelta di key visual distintivi e impattanti, che concordano perfettamente con la vision del brand proiettato al futuro e all’innovazione mentre il nuovo design in termini di UI e UX rende la navigazione sul sito fluida ed intuitiva. Il refactoring si è basato sull’implementazione delle ultime tecnologie di sviluppo mobile first rendendo il sito accessibile da qualsiasi dispositivo sempre in un’ottica user centered.

Lo sviluppo successivo, sarà la realizzazione di uno spazio virtuale come luogo di incontro e discussione, dove aggregare una community interessata all’innovazione tecnologica, ai valori e al cambiamento che Oversonic vuole rappresentare sul mercato internazionale.