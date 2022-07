“Vita di Sicilia” by Polara il video che porta la grande bellezza siciliana al mondo

Non capita spesso che un’azienda, anziché promuovere le virtù dei propri prodotti, decida di rendere omaggio al territorio dov’è nata e vive: questa è pura sostenibilità. Il periodo pandemico e la conseguente crisi economica dovuta anche alla guerra in Ucraina hanno motivato Polara, nota azienda siciliana di bibite gassate con sede a Modica, la patria del barocco e del cioccolato, ad offrire un contributo a sostegno del territorio e del turismo in Sicilia. “Chi ha la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso come il nostro – afferma Carmelo Polara, proprietario dell’azienda 100% siciliana – ha anche la responsabilità di tutelarlo, sostenerlo e promuoverlo. Chi fa impresa ha il dovere di mettere le proprie forze al servizio della collettività. Per questo abbiamo scelto di investire in modo assolutamente autonomo su questo progetto. Abbiamo voluto dare il nostro contributo non solo allo stupendo territorio del sud-est della Sicilia, ma anche ad alcuni giovani talenti siciliani che grazie a questo progetto avranno l’opportunità di farsi conoscere al grande pubblico”

Una scelta coraggiosa quella di Polara, un’azienda familiare nata nel 1953 oggi presente in oltre 50 paesi del Mondo, che ha voluto realizzare una campagna volutamente internazionale a sostegno del suo marchio Antica Ricetta Siciliana, puntando su ciò che la Sicilia è in grado di offrire. Per la prima volta, una campagna sulla Sicilia ha il coraggio di non puntare sui soliti arancini, granite, uccerie e pescherie. E non ci sono nemmeno gli ornamenti tradizionali della ceramica. È stata messa in risalto, invece, l’essenza naturale e culturale del territorio. Polara ha deciso anche di valorizzare il talento giovanile del territorio. Non a caso, il progetto è stato affidato e realizzato da Andrea Errera e Stefano Sgarlata, 2 giovani filmaker classe ’92 di Scicli, comune in provincia di Ragusa. Occhi nuovi e senza i soliti filtri della pubblicità per offrire, soprattutto, alle nuove generazioni una rappresentazione cool e glamour della Sicilia.

Anche la scelta degli attori protagonisti del video è caduta su due giovani attori non professionisti: si tratta di Alessia Gulino, studentessa in lettere moderne di 23 anni, e Pietro Zini, 22enne, la cui passione sono i tesori naturali della Sicilia. Il video in sé mette in scena la vacanza, il viaggio nel sud-est della Sicilia della coppia di giovani intenzionati a scoprire e ad apprezzare la bellezza del mare siciliano dei paesaggi tipici dell’Isola e il ricco patrimonio artistico delle città del barocco. Si parte dal mare di Sampieri, un borgo marinaro con una delle spiagge più belle al Mondo, per poi iniziare il viaggio incontrando l’isola di Ortigia (Siracusa), Noto, Marzamemi, Modica, Ragusa Ibla e, infine, Scicli. È un vero e proprio tour che riporta alla mente i luoghi della fiction Montalbano, ma in una chiave più attuale e meno stereotipata.

Dal punto di vista operativo, l’azienda ha deciso di puntare sulla naturale fotogenia dei ragazzi e, allo stesso tempo, anche sulla loro capacità di saper vivere il viaggio in modo naturale e non artificioso. La passione e l’amore per la loro terra per la company sono state le chiavi di lettura utili a selezionare le figure protagoniste della campagna. La volontà dell’azienda è stata infatti quella di offrire della Sicilia un’immagine più internazionale, contemporanea, glamour, ovvero un’immagine senza i soliti luoghi comuni, abusati e inflazionati dalla rappresentazione cinematografica e televisiva.