Le tappe più importanti del World Surf League in esclusiva su San Marino RTV

In esclusiva TV per l’Italia, ogni mercoledì dal 6 luglio alle 22.30, andrà in onda la competizione di surf professionistico maschile più famosa al mondo: la World Surf League, raccontando le tappe del Championship Tour e delle Challenger Series con commento in italiano.

Nell’ambito del WSL Men’s Championship Tour, 34 surfisti professionisti si sfidano affrontando 10 tra le onde migliori del mondo: dalle spiagge della Hawaii a Tahiti, passando per Europa, Sud Africa e tanta Australia. In palio 100.000 dollari per ogni vittoria. Al termine delle 10 tappe della stagione, soltanto i primi 5 atleti del ranking accederanno alle WSL Finals: match testa a testa nel tempio del surf californiano, Lower Trestles, località a metà strada tra Los Angeles e San Diego.

La programmazione in onda su San Marino RTV partirà da Oi Rio con le prime gare in onda il 6 e il 13 luglio, e proseguirà nelle settimane successive con tutte le tappe del Championship Tour.

Il commento in lingua italiana è a cura di Riccardo Baita, Direttore Agonistico della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard settore surf e Leonardo Franceschini, sulla tavola dal 2000 e fondatore di Tuttologic Surf, il primo podcast sul surf in Italia. Tuttologic Surf viene distribuito anche come blog, tuttologicsurf.it, e rivista cartacea, AQVA Magazine.

GO&FUN sarà sponsor ufficiale con Billboard durante la messa in onda delle gare e una pianificazione tabellare TV, Radio e WEB.

Il programma sarà visibile su San Marino RTV, in tutta Italia sul digitale terrestre canale 831, su Sky canale 520 e su Tivùsat canale 93.

Sarà inoltre fruibile in streaming sul sito www.sanmarinortv.sm e rimarrà disponibile on demand su RTV Play.