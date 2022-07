UNAHOTELS si conferma Main Sponsor della Pallacanestro Reggiana

Oggi diventano tre, come i punti ottenuti dal migliore dei tiri a canestro, gli anni che vedono UNAHOTELS al fianco diPallacanestro Reggiana in veste di Main Sponsor. Dopo due anni di successi vissuti insieme, il brand di Gruppo UNA sarà protagonista anche per la stagione 2022-2023 sulle divise della UNAHOTELS Reggio Emilia sia in occasione delle partite del campionato nazionale di Lega Basket Serie A, sia nel corso della Basketball Champions League europea. La sponsorship comprende anche le squadre del settore giovanile, che da sempre costituiscono il fiore all’occhiello della Pallacanestro Reggiana.

“Oggi il nostro impegno al fianco della società biancorossa e il legame con un grande sport di squadra, portatore di valori importantissimi per Gruppo UNA e Unipol, è ancora più profondo. Questo sodalizio è il punto di partenza di un percorso sempre più ampio nel panorama sportivo nazionale, dove a partire dall’affinità storica con il mondo del basket, UNAHOTELS si è affermato come Hospitality Partner di riferimento per lo sport italiano e le manifestazioni più importanti – commenta Giorgio Marchegiani, Amministratore Delegato Gruppo UNA, che continua spiegando come “provenendo da due anni estremamente difficili per il mercato turistico-alberghiero, investire importanti risorse per supportare una società sportiva d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana conferma la solidità, la leadership, l’attaccamento ai valori dello sport e la lungimiranza di Gruppo UNA e dei suoi azionisti”.

La vocazione di UNAHOTELS verso la pallacanestro italiana è sancita non solo dalla storica e rilevante presenza dei suoi hotel in città chiave di questo sport – come Milano, Varese, Bologna, Venezia – che lo hanno reso riferimento di ospitalità per la cestistica nazionale, ma anche da una condivisione di valori comuni, come l’ambizione, la tenacia e la passione, che da sempre fanno parte di quell’etica sportiva abbracciata anche da Pallacanestro Reggiana. In tale contesto si rinnova la collaborazione con la società biancorossa, i cui colori militano tra i professionisti fin dal 1982, come Main Sponsor 2022/23 della squadra UNAHOTELS Reggio Emilia.

“Il rinnovo della collaborazione con Pallacanestro Reggiana per il terzo anno consecutivo esprime la profonda sintonia che si è instaurata nei due anni trascorsi insieme; uno splendido rapporto rinsaldato anche da grandi soddisfazioni sportive, arrivate sia in Italia che in Europa. Tutto questo si inserisce perfettamente nella strategia aziendale di Gruppo UNA, che vede sinergie sempre più consolidate con lo sport italiano e le sue eccellenze” – commenta Fabrizio Gaggio, Direttore Generale Gruppo UNA.

La collaborazione con Pallacanestro Reggiana dà ulteriore slancio a una serie di importanti partnership sportive di cui il brand UNAHOTELS è stato protagonista nel corso del 2022, a testimonianza del profondo legame di Gruppo UNA con il territorio, l’Italia e gli autentici valori dello sport.