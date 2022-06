Questa è una storia con tanti personaggi.

C’è This Is Ideal, l’innovativo HUB di comunicazione dal cuore torinese e il respiro internazionale.

C’è Bosca, la storica azienda piemontese che dal 1831 produce bollicine e vino.

Poi c’è Fondazione Telethon, impegnata dal 1990 nella ricerca sulle malattie genetiche rare. E, con essa, tutti coloro che direttamente o indirettamente convivono ogni giorno con le difficoltà di una patologia genetica rara.

Infine ecco il pubblico, le persone comuni. Quelle, per intenderci, che vanno al supermercato a far spesa.

A giugno ha preso il via “Ogni bolla, un sorriso. Stappa Bosca, sostieni Telethon”, l’iniziativa in store di Bosca a supporto di Fondazione Telethon:per ogni bottiglia di bollicine Piemonte Five Stars e Prosecco Five Stars acquistata nel canale GDO, infatti, Bosca devolverà parte del ricavato per finanziare la migliore ricerca scientifica italiana in tema di malattie genetiche rare.

Il lancio del progetto – che ha previsto anche la realizzazione di un collarino sulle bottiglie a scaffale per illustrare i dettagli dell’iniziativa – è firmato da This Is Ideal con “Ogni bolla, un sorriso”, la campagna digital dal linguaggio spigliato e accessibile, che in piena sintonia con l’anima controcorrente del Brand, scardina i meccanismi classici della comunicazione solidale con l’obiettivo di coinvolgere e rendere partecipi le persone.

Questa campagna rappresenta un ulteriore elemento che va ad arricchire e rafforzare in maniera coerente il più ampio piano strategico e di comunicazione che This Is Ideal sta sviluppando in sinergia con Bosca. “Lavoriamo costantemente per costruire dei contenuti che rispecchino fedelmente i valori di anticonformismo e condivisione del Brand”, spiega Mattia Garofalo, Managing Director TII. “E in questo caso, la soddisfazione è davvero grande perché “Ogni bolla, un sorriso.” ci consente di continuare a raccontare Bosca veicolandone anche l’alto impegno sociale”.

“Con questo progetto vogliamo contribuire a portare un piccolo sorriso a tutte quelle persone che attualmente vivono situazioni e storie particolarmente intense,” conferma Pia Bosca, CEO di Bosca. “Il sostegno a Fondazione Telethon in questo senso è motivato dal nostro desiderio di impegnarci per la collettività in nome di un valore per noi fondamentale come l’inclusività.”

