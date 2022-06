RANKING WEBSITE: Monitoraggio Pubblicità Digitale

di Marco Ferrari

In collaborazione esclusiva con Media Consultants pubblichiamo i risultati relativi all’insieme delle attività pubblicitarie che il tool AdReport rileva grazie alla propria metodologia che si basa su di crawler e grabber.

Questa tecnologia è ideale per cercare e tenere traccia delle creatività pubblicitarie digitali, tuttavia è possibile che adserver e adtech non pubblichino alcuni annunci quando si basano su determinati target o sul re-targeting: i dati pubblicati sono quindi riferiti al perimetro di siti e formati rilevati da AdReport .

DEFINIZIONE CAMPAGNA PER AdReport

Viene definita campagna tutte le attività di comunicazione di un Brand o di un prodotto basate sullo stesso messaggio e sulle stesse immagini creative pubblicate in un periodo di tempo ininterrotto. Quando le attività di comunicazione digitale vengono interrotte per almeno 7 giorni si considera terminato il flight attivo, man mano che le attività con la stessa creatività ricominciano si considera che sta iniziando una nuova campagna.

ANALYTICS: NEL 2022 QUALE TAXONOMY HA REGISTRATO IL MAGGIOR AUMENTO DI NUMERO DI INSERZIONISTI RISPETTO A PARI PERIODO 2021?

Il segmento Donna ha registrato il maggior incremento in termini di numero inserzionisti pari al +168%, seguono il segmento Gossip (+144%), Sport (+138%), in ripresa finalmente anche il segmento Turismo (+107%), i Notiziari (+106%), il segmento Uomo (+80%), il segmento EnoGastronomia (+78,5%) supera i Portali (+78%) che precede Famiglia (71%) e a pari merito Scienza (+60%) e Lavoro/Professioni (+60%), poi in ordine Intrattenimento (+50%), Varie (+50%), Tecnologia (+40%), Salute (+38%), Servizio Online (+35%), Edilizia (+33%) forse spinta del bonus 110%, Lifestyle (+30%), Motori (+29,41%), Economia (+28,57%) mentre le News Locali registrano un leggero avanzamento (+5,5%) con l’Ecologia che pareggia il numero di inserzionisti.

Decrementi invece nel segmento Moda (-38,8%) e Casa (-30%)

Il Ranking è stato ordinato per numero di Advertisers / Inserzionisti (= Inserz.)