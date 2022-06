Prosegue la campagna sui tram milanesi di Lignano Sabbiadoro

L’estate di Lignano Sabbiadoro sta dando il meglio di sé con il via di tutte le attività dedicate agli ospiti e la ricca stagione di grandi eventi entrata nel vivo: come da programma, per valorizzare ulteriormente la stagione, la località friulana vede attiva la seconda fase della campagna di comunicazione su una piazza strategica quale Milano, lanciata in partnership con PromoTurismoFVG.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Siamo molto contenti di come sta performando questa campagna attiva da un paio di settimane e la cui durata è prevista fino alla fine del mese di giugno. Nella fase di lancio di questa iniziativa, ad aprile, avevamo previsto un rilancio strategico in concomitanza con il periodo in cui termina l’anno scolastico e riscontriamo con soddisfazione il buon esito di questa strategia. Abbiamo voluto lavorare sia per stimolare le prenotazioni provenienti da quest’area geografica, sia sul posizionamento della destinazione, sfruttando la vocazione internazionale di Milano, per veicolare un’immagine fresca, dinamica e contemporanea”, commenta Manuel Rodeano, presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni.

Un supporto e un visual di forte impatto

Anche in questa seconda fase il supporto utilizzato è il tram, la cui livrea è stata interamente brandizzata, utilizzando un fondo rosa ad alta visibilità, funzionale all’enfatizzazione delle raffinate immagini a tema balneare dal forte impatto visivo. In primo piano anche il claim della località “Tutto il mare che vuoi. Qui” e quello di PromoTurismoFVG “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Strategica l’area del passaggio, che interessa anche la darsena, il cui elemento acquatico votato al tempo libero, ma anche allo sport, richiama idealmente l’universo estivo lignanese.

“Siamo molto soddisfatti dall’interesse suscitato dai grandi eventi, come i concerti di Cremonini, dei Måneskin e di Jovanotti, solo per citarne alcuni, che stiamo ospitando. E proprio alla fine di questa campagna partirà a luglio il calendario di appuntamenti gratuiti di Summer Live Festival, con nomi importanti come, per esempio, Neri Marcorè, Noemi, Irene Grandi, Paolo Belli, che abbiamo fortemente voluto per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti”, concludecommenta Emanuele Rodeano, presidente Lignano Sabbiadoro Gestioni.