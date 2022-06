Su LA7 ritorna “Bell’Italia in Viaggio”

Dal 12 Giugno 2022 torna la seconda edizione di “Bell’Italia in Viaggio”, il programma nato in sinergia tra LA7 e il mensile Bell’Italia che racconta le bellezze del nostro Paese e le sue eccellenze artistiche e culturali.

La prima edizione del 2021 si è articolata in 50 passaggi su LA7 e LA7d delle dieci puntate, raggiungendo oltre 7,8 milioni di contatti netti tv, insieme a 30 pagine redazionali sul mensile Bell’Italia per gli oltre 2,9 milioni contatti stampa. Tutte le puntate sono rimaste disponibili anche sul sito di LA7.it con circa 60.000 stream views.

Per l’edizione 2022 sette puntate da 50 minuti, in onda la domenica su LA7 da giugno a luglio, guideranno il pubblico in un itinerario lungo tutto lo stivale, alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni, all’interno di una cornice narrativa ben definita: i posti, le tradizioni, i servizi e l’enogastronomia delle località italiane.

Confermata la conduzione dell’attore Fabio Troiano, che racconterà l’Italia attraverso momenti di approfondimento ma anche con letture ironiche e divertenti. Ad accompagnare il conduttore, come nella passata edizione, Emanuela Rosa-Clot – direttrice di Bell’Italia – che inviterà a riflettere sull’importanza della conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico diffuso in tutta la Penisola. Lo farà ogni settimana da Napoli, dalla nuova sede di Gallerie d’Italia in via Toledo, presentandoci alcune opere restaurate grazie al Progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Ministero della Cultura: dipinti, statue reperti archeologici che al termine della mostra napoletana saranno restituiti alle comunità da cui provengono.

Sul sito di LA7.it verrà creata una sezione ad hoc in cui saranno convogliati tutti i contenuti prodotti e trasmessi in tv. Una visibilità dei format che si amplifica, grazie anche all’utilizzo sinergico dei social di rete: verranno creati contenuti ad hoc per le piattaforme digitali, così da dare risonanza ulteriore al programma.

Bell’Italia, la testata di turismo culturale di Cairo Editore, seguirà lo sviluppo della trasmissione attraverso il magazine e le sue piattaforme multimediali: una serie di rubriche dedicate sul mensile, i servizi sulle monografie e i numeri speciali, un’intensa copertura social con post e stories sul suo nuovo profilo Instagram.

Il programma è realizzato da Me Production in collaborazione con LA7 e la unit Branded Content Tv di CairoRcs Media.

La seconda edizione di questo progetto, oltre a essere il continuo del percorso iniziato nel 2021, testimonia quanto il Turismo sia uno dei settori di maggior importanza per il Paese, che trova qui una vetrina coerente, credibile e autorevole attraverso cui le aziende si possono raccontare.

E’ stata infatti molto ampia l’adesione e l’importanza dei partner, sia tra quelli hanno deciso di rinnovare la loro presenza, sia per gli altri che si sono aggiunti quest’anno, diventando parte integrante e attiva nella realizzazione di ogni singola puntata.:

Acqua Smeraldina; CEI – Conferenza Episcopale Italiana; Destinazione Turistica Emilia; DR Automobiles con brand DR e Evo; Telepass; Apt Basilicata Regione Basilicata Dipartimento Ambiente; Cantina Capichera; Comune di Tempio; Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Pecorino Romano; Comune di La Maddalena; Comune di Iglesias; Fondazione Mont’e Prama; Regione Piemonte; Fondazione BIellezza; Regione Marche.

La prima edizione di Bell’Italia in Viaggio si è classificata al 3° posto nella sezione original production ai BC&E Awards di quest’anno.