Touring Club Italiano e Radio 24 insieme alla scoperta dei cammini italiani

Touring Club Italiano e Radio 24 insieme per un week-end (11 e 12 giugno) alla scoperta dei cammini italiani. “La Penisola del Tesoro® – Speciale Cammini” è un progetto del TCI con iniziative in tutta Italia che Radio 24 ha deciso di raccontare portando gli ascoltatori a conoscere i cammini e le realtà del territorio da valorizzare.

Anche quest’anno, l’iniziativa di Touring Club Italiano, che coinvolge da oltre vent’anni soci, cittadini e turisti alla scoperta di un’Italia meno nota, ma dal fascino unico e ricca di antichi valori, potrà essere vissuta anche attraverso i microfoni di Radio 24.

Sabato 11 e domenica 12 giugno Radio 24 dedicherà un week-end al progetto “La Penisola del Tesoro® – Speciale Cammini” attraverso i contenuti delle sue trasmissioni.

Con “Si può fare”, di Laura Bettini, andiamo alla scoperta dell’esperienza di Va’ Sentiero: giovani sotto i 35 anni che hanno deciso di percorrere gli oltre 7000 chilometri del Sentiero Italia e conoscere più da vicino le aree interne del nostro Paese. In “Mangia come parli” Pier Luigi Pardo e Davide Oldani puntano alla valorizzazione dei prodotti del territorio. “Personal Best” di Ivana di Martino e Silvio Lorenzi per una volta rallenta il passo e dalla corsa va, a passo moderato, alla scoperta del Cammino di San Benedetto, che parte dall’Umbria e percorre tutto il Lazio, attraversando i luoghi dov’è vissuto San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa; mentre in sella alla bicicletta Alessandra Schepisi in “A ruota libera” ci porta in Liguria per percorrere l’Alta Via dei Monti Liguri e godere di paesaggi mozzafiato.

“Globetrotter” di Valeria De Rosa ci fa scoprire nuove mete turistiche alle quali dedicare un fine settimana o qualche giorno in più: in questo caso ci porta a esplorare il Cammino di Celestino in Abruzzo, nel Parco della Maiella, e a sud il Cammino di San Francesco di Paola, in Calabria, che ripercorre i passi del Santo, protettore della Regione: al piacere della bellezza del territorio si aggiunge anche un po’ di spiritualità, in un Cammino che ha come cuore il Santuario dedicato al santo. Se si pensa di organizzare una mini-vacanza con i figli, il punto di riferimento è il programma “I Padrieterni” di Federico Taddia e Matteo Bussola in cui verranno raccontati alcuni cammini adatti alle famiglie.

“Nessuna è perfetta” e Maria Latella ci raccontano l’esperienza della Rete Nazionale Donne in Cammino e della Community Ragazze in Gamba, un progetto che, tramite Facebook, unisce circa 130 mila donne nel desiderio di condividere la passione per i cammini. “Il giardino segreto” di Roberta Pellegatta ci porta alla scoperta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, lungo il Cammino di San Nilo, dove ci porta anche “Ultrapop” di Francesco Adinolfi, segnalandoci un festival musicale estivo. Infine l’ironia dei conduttori di “Off topic” di Longoni, Roccabella, Salmetti e Poli con un luogo comune da sfatare o confermare: Chi va piano va sano e va lontano, un elogio della lentezza e della scoperta dei luoghi più suggestivi a passo lento.