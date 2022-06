ADCI nomina i “Local Ambassador” per il triennio 2022-2024

Art Directors Club Italiano, nella rinnovata gestione, annuncia i Local Ambassador, ovvero le rappresentanze del Club sul territorio. Le novità di quest’anno sono innanzitutto aver istituito la figura del rappresentante dei Local Ambassador in Consiglio, ruolo ricoperto da Angela Pastore, membro del Consiglio ADCI e responsabile locale per la Campania; ed inoltre l’apertura della rappresentanza in Sardegna, affidata a Luna Maestosi.

Ecco dunque la lista dei Local Ambassador ADCI 2022-24:

Campania, Angela Pastore

Campania, Vincenzo Piscopo

Emilia-Romagna, Massimo Valeri

Lazio, Marco Diotallevi

Lazio, Lorenzo Terragna

Lombardia, Francesco Grandazzi

Piemonte, Michele Mariani

Piemonte, Alessandro Demicheli

Puglia, Rocco Sparapano

Sardegna, Luna Maestosi

Sicilia, Marco Riccobono

“Continua il nostro impegno sui territori – commenta Stefania Siani, presidente ADCI – con rinnovata forza, ed energia. Con il Consiglio intendiamo impegnarci ancor di più per rendere la presenza del Club ancora più vicina e fattiva a beneficio di creative e creativi che nelle diverse discipline operano a livello locale, sviluppando così non solo bei progetti ma contribuendo altresì ad allargare ed elevare una cultura della comunicazione in linea con i nostri valori.”

Come detto quest’anno si inaugura la rappresentanza ADCI in Sardegna il cui ruolo di Local Ambassador sarà ricoperto per il triennio da Luna Maestosi, Direttore Creativo e co-fondatore di Sardegna Innova. Con oltre 10 anni di esperienza Luna ha lavorato come creativa in importanti agenzie pubblicitarie nazionali e internazionali sviluppando campagne di comunicazione on e offline per brand multinazionali, come Tim, Msc, Campari, Durex, American Express, Ferrarelle, Novartis, Roche, Peroni, Galbani. In particolare vanta un’esperienza approfondita nell’ambito della comunicazione visiva con un approccio creativo mirato alla creazione di un’identità di brand distinguibile e significativa per il consumatore.

“E la Sardegna è soltanto la prima delle novità di quest’anno – commenta Stefania Siani – contiamo nei prossimi mesi di annunciare nuove rappresentanze territoriali.”