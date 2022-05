Sovany Ang direttrice performance prodotto di Alpine

A partire dal 1° giugno 2022, Sovany Ang è nominata Direttrice Performance Prodotto di Alpine. Sovany Ang entra a far parte del Comitato di Direzione riportando direttamente a Laurent Rossi.

Sovany Ang

Sovany Ang porta con sé un ricco bagaglio di esperienze. Laureatasi presso l’ESSEC Business School, dopo aver trascorso una prima parte della carriera nel marketing nel Regno Unito e in Francia, ha sviluppato una solida esperienza nello sviluppo e strategia prodotto nell’ambito dell’Alleanza, come responsabile prodotto per Renault Samsung in Corea, strategia upstream per Renault, strategia prodotto veicoli elettrici per Nissan in Giappone, Direttore Prodotto per Renault Eurasia e, ultimamente, Product Performance Leader di progetti per Renault International.

L’obiettivo di questo cambiamento è rafforzare entrambi i team, Performance Prodotto e Ingegneria, in linea con l’organizzazione delle altre Marche del Gruppo. Robert Bonetto manterrà la direzione di tutte le attività ingegneristiche, oltre alla responsabilità di Direttore Generale di Alpine Cars.