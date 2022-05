Giuseppe Catalano presidente di AIGI 

Il nuovo Consiglio Generale dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa, riunitosi il 19 maggio presso la sede di Milano e in video conferenza, ha proceduto alle nomine delle cariche sociali e al conferimento dei poteri.

Giuseppe Catalano

Composto da 15 associati rappresentanti delle funzioni legali di importanti realtà aziendali italiane ed estere, il Consiglio, per il triennio 2022/2025 ha confermato Giuseppe Catalano Presidente dell’associazione e nominato Wanya Carraro Vice Presidente Vicario con delega alla Comunicazione ed Editoria e Giorgio Martellino Vice Presidente con delega al Coordinamento delle Sezioni Territoriali. Paola Nocerino ricoprirà il ruolo di Segretario-Tesoriere. Il Comitato Direttivo sarà composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Presidente Emerito Giovanna Ligas, dalla responsabile della Sezione Territoriale Emilia Romagna e Marche Micaela Cattaneo e dai Consiglieri Giulio Fazio e Adriano Peloso.

Di importanza primaria per la vita associativa anche le nomine degli otto Responsabili delle Sezioni Territoriali che svolgono un ruolo quotidiano di vicinanza alla base dei Soci. Confermati per Lombardia e Liguria Alessandra Bini, per Emilia-Romagna e Marche Micaela Cattaneo, per il Sud Stefano Pantaleo; vengono nominati per il Triveneto Stefano Iesurum, per Piemonte e Valle d’Aosta Francesco Macchiaroli, per Toscana e Umbria Maria Katharina Rauchenberger, per il Centro Giovanna Barberis e per l’Estero Irina Piazzoli.

Silvia Bonacossa è stata confermata responsabile dei rapporti con ECLA. Confermate anche le cariche per la Scuola Nazionale dei Giuristi d’Impresa: Ermanno Cappa Coordinatore scientifico e Enzo Pulitanò Coordinatore didattico. La delega per i rapporti con il Partner della Scuola JLS è stata conferita a Francesca Ferretti insieme ad Enzo Pulitanò, confermati altresì alla Direzione della Scuola.

Il Presidente, nel ringraziare i componenti del Consiglio per la fiducia riposta, ha dichiarato che porterà avanti, insieme gli organi appena nominati, il programma di promozione della figura del giurista interno quale garante dell’etica e della legalità nelle imprese e per le imprese, di riconoscimento anche normativo di tale figura e, contestualmente, di sviluppo delle attività di formazione e di “certificazione di qualità” del giurista d’impresa, nel solco del progetto appena approvato.

Interesse dell’associazione sarà anche affrontare, nel prossimo futuro, le antiche e nuove sfide per la professione e, a tal fine, sono stati costituiti o confermati i seguenti “Cantieri di lavoro”: “Etica d’Impresa e Legalità”, coordinato dal Presidente Emerito Ermanno Cappa, “Sostenibilità”, coordinato dal Presidente Emerito Raimondo Rinaldi con il supporto di Pietro Galizzi, “Innovazione Tecnologica”, coordinato da Massimo Scaravonati, “Riconoscimento Professionale”, coordinato dal Vice Presidente Giorgio Martellino insieme a Giulio Fazio e Umberto Simonelli Silva e “Gender gap”, coordinato da Florinda Scicolone. Giovanna Ligas continuerà a costituire il riferimento per le attività dei Giovani Soci. Stefano Pantaleo, per la parte Social Network, e Chiara Gentile, per i mass media tradizionali, supporteranno Wanya Carraro nell’attività di comunicazione.

A nome dell’intero Consiglio Generale – composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da Giovanni Cerutti, Giovanna Ligas, Raimondo Rinaldi, Micaela Cattaneo, Giulio Fazio, Alessandra Bini, Chiara Gentile, Stefano Pantaleo, Adriano Peloso, Ermanno Cappa, Francesca Ferretti e Silvia Bonacossa – il Presidente ha ringraziato Andrea Brancatelli, Cristina Cabella, Nemio Passalacqua e Gabriella Porcelli, consiglieri uscenti, per il loro operato durante il mandato precedente, e Massimo Scaravonati, per l’eccellente contributo come Segretario-Tesoriere.

In occasione della riunione, il Consiglio Generale ha anche preso atto dei nuovi eletti quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Rosy Cinefra, in qualità di Presidente, Chiara Allegrezza e Letizia Macrì.