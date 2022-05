Gillette main sponsor della Gillette Bobo Summer Cup

Gillette, brand leader in ambito di rasatura e da sempre a sostegno dello sport e dei sani principi ad esso legati, quali dedizione, rispetto, gioco di squadra, divertimento e la continua voglia di migliorarsi, è main sponsor della GILLETTE BOBO SUMMER CUP, torneo di padel voluto e organizzato da Bobo Vieri – brand Ambassador Gillette, nonché protagonista dell’attuale campagna Shave Like a Bomber, ormai virale sui social e non solo.

Gillette ha quindi voluto supportare uno degli eventi sportivi più travolgenti e solidali di sempre. Il torneo GILLETTE BOBO SUMMER CUP con girone all’italiana si articolerà infatti su tre tappe (Viareggio dal 10 al 12 giugno, Civitanova Marche dal 17 al 19 giugno e Jesolo dal 1 al 3 luglio) e vedrà sfidarsi sui campi da padel campioni sportivi e volti noti dello spettacolo in un clima di divertimento e amicizia, uniti dalla stessa finalità: la raccolta fondi, attraverso tre cene e aste di beneficenza a favore della Fondazione Heal, che sostiene la ricerca contro i tumori cerebrali infantili. Sia Bomber (gli “sbarbati”) che King (i “barbuti”) hanno già confermato la propria presenza, pronti ad indossare la divisa ufficiale della GILLETTE BOBO SUMMER CUP. Media partner ufficiali dell’evento sono Gazzetta dello Sport e DAZN.

Il supporto di Gillette è rivolto a tutto il mondo sportivo, sia amatoriale che professionale. Infatti, impugneranno la racchetta e scenderanno in campo anche i partecipanti della Powerade Padel Cup, torneo amatoriale nazionale a otto tappe, a cui si aggiungono le tre tappe della GILLETTE BOBO SUMMER CUP. Le coppie vincitrici (3 maschili e 3 femminili) sfideranno Bobo Vieri e un altro avversario Vip nella giornata di domenica e accederanno direttamente alla Finalissima della Powerade Padel Cup, che si terrà a Tolcinasco (MI) il 10 luglio.

“Siamo entusiasti di essere al fianco di Bobo Vieri, nel ruolo di main sponsor della GILLETTE BOBO SUMMER CUP, dimostrando il forte legame tra Gillette e il mondo di chi semplicemente ama o pratica sport, sia per passione che per professione. La nostra mission è infatti quella di supportare gli appassionati sportivi e dar loro la possibilità di fare un salto ulteriore, per mettere in mostra le proprie capacità, ed avere anche la possibilità di confrontarsi con i più celebri campioni, per migliorarsi ogni giorno. – afferma Marco Centanni, Senior Brand Manager Gillette Italia.

Il padel è, ormai da qualche anno, è lo sport del momento: è adatto a tutti, è molto coinvolgente e sta raccogliendo sempre più estimatori in Italia, in primis tra i personaggi sportivi, tanto da far parlare di sé come di un vero e proprio booming trend… Bomber e King siete pronti ad impugnare la racchetta? La GILLETTE BOBO SUMMER CUP sta arrivando!