#brevi del 25 maggio 2022

Digital Dust vince la gara indetta da Damiano, brand che dal 1964 lavora e distribuisce frutta secca bio e la trasforma in creme spalmabili. L’agenzia gestirà per tutto l’anno corrente gli asset social del brand, curando diverse attività di Content Creation e di Digital PR, con l’obiettivo di migliorare la visibilità digitale di Damiano, aumentare la sua brand awareness e supportarne le vendite. Partendo dall’analisi dei canali social del brand e dei suoi più diretti competitor.

È stata annunciata oggi una nuova collaborazione tra Instabilelab e Spin-To, agenzia di Relazioni Pubbliche con sede a Torino e Milano che, grazie all’expertise nel mondo del design e dell’arredamento, gestirà dal 1° giugno le attività di ufficio stampa nazionale e internazionale, social media management e Digital PR dell’azienda. L’obiettivo di Spin-To sarà quello di diffondere lo stile e le proposte dell’azienda veneta, creando un dialogo integrato e costante con il pubblico e i media di riferimento.

become, l’agenzia di pubbliche relazioni fondata da Biagio Sileno, annuncia di aver chiuso un accordo con Outplayed, il Team più vincente dell’intero panorama esports italiano. Nello specifico, become si occuperà di tutta la strategia di comunicazione di Outplayed, gestendo le Pubbliche Relazioni con i Media, le Digital PR, supportandolo agli eventi offline e svolgendo un’attività di consulenza per aumentare la visibilità del cliente.

Take ha realizzatola nuova corporate identity di ACIMIT, l’Associazione dei costruttori di macchine tessili che rappresenta un comparto di eccellenza italiana nel mondo. L’attività, che ha compreso un restyling del logo, l’ideazione di un nuovo brandbook e lo sviluppo del sito, rientra in una strategia integrata che comprende il progetto per ITMA 2023, la più grande fiera mondiale della tecnologia tessile e dell’abbigliamento, dedicato non solo ad ACIMIT e alle aziende associate, ma a tutto il comparto meccanotessile italiano. Il progetto per ITMA 2023 ha previsto l’ideazione di un concept di comunicazione in grado di raccontare la sinergia tra ACIMIT e ITMA, la realizzazione di una creatività dedicata e una strategia di comunicazione digitale.

ROBOQBO si affida alla società Gruppo Life per definire la strategia di comunicazione e ritagliarsi un posizionamento chiaro e distinto, che punta principalmente su un piano articolato di attività digital e social. Life ha elaborato un apposito piano strategico e operativo di comunicazione: attraverso la realizzazione di un’importante analisi del posizionamento e di studio del key concept di comunicazione si è arrivati alla definizione della strategia digital, che include una social media strategy e la gestione dei canali Facebook e Instagram, sempre più importanti per l’interazione dell’azienda con il target.

Keywords Design avvia la collaborazione con Villari, iconico marchio del Made in Italy, simbolo di lusso ed eccellenza, specializzato nella realizzazione di oggetti decorativi in porcellana, accessori e complementi d’arredo per la casa. Keywords Design curerà le attività di public relations e ufficio stampa internazionale di Villari con l’obiettivo di raccontare la qualità e creatività unica che hanno portato l’azienda ad affermarsi a livello internazionale come un attore distinto nel campo dell’interior design.

Lemonway ha scelto TEAM LEWIS, agenzia globale di marketing, per sviluppare e gestire le sue relazioni con la stampa su scala europea. La missione di TEAM LEWIS è quella di sostenere l’ambizione di Lemonway di contribuire a un’economia affidabile e accessibile a tutti, sviluppando la sua visibilità, evidenziando la sua storia di successo europea e promuovendo la sua esperienza e la visione del suo team dirigenziale. TEAM LEWIS è al fianco di Lemonway, player ad alto potenziale nel settore della finanza alternativa e dei marketplace.

L’Ufficio Nazionale per il Turismo del Marocco (ONMT) ha nominato Weber Shandwick Italia partner di comunicazione verso il mercato consumer. Weber Shandwick Italia svilupperà una strategia di PR creativa, incentrata sullo sviluppo e il coordinamento di attività di comunicazione integrata, tra cui brand positioning, media relation ed eventi, influencer engagement, allineata con la Global Brand Communications strategy di ONMT e costruendo uno storytelling solidamente basato sulla nuova campagna.

AxiCom, agenzia di comunicazione specializzata in tecnologia del gruppo WPP, è stata incaricata da Allied Telesis, leader mondiale nelle soluzioni di connettività e negli strumenti di rete intelligenti, di fornire supporto alle pubbliche relazioni in tre mercati europei. A diretto contatto con i team nazionali di Allied Telesis, AxiCom collaborerà con l’azienda per fornire supporto strategico alle relazioni con i media in Francia, Italia e nel Regno Unito, con l’obiettivo di rivolgersi ai decision maker nel settore delle telecomunicazioni.

Axerve ha affidato a Starcom Italia l’intera gestione delle attività di media planning & buying sul mercato internazionale. L’incarico, affidato a seguito di una gara che ha coinvolto diverse sigle, avrà durata triennale. L’obiettivo della collaborazione è quello di supportare il posizionamento e la crescita di Axerve quale operatore open payment lavorando sull’implementazione di una strategia di comunicazione fortemente integrata, omnicanale e data oriented. Starcom affiancherà Axerve mettendo a disposizione il proprio know how in termini di media, dati e tecnologia per coinvolgere in modo mirato un bacino di utenti sempre più ampio interessato alle nuove forme di pagamento e alla ricerca di nuove esperienze digitali, anche in ambito finanziario.

Mecplast ha scelto Inside che si occuperà del piano strategico e operativo di Digital Marketing. L’agenzia indipendente ha avviato una fase di analisi multidisciplinare coinvolgendo diverse delle sue 9 aree interne dove operano 70 professionisti. La nuova veste grafica servirà per la definizione di tutti gli strumenti di presentazione cartacei e dell’home page del sito web rinnovato. Gli specialist e i creativi di Inside si ocuperanno di ottimizzare e posizionare il sito web in due lingue, provvedendo alla definizione di campagne di advertising. Completano il piano di sviluppo la gestione professionale della pagina Linkedin e le relative pubblicazioni, oltre all’Email Marketing.