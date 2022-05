Agnese Pini nuova Direttrice Responsabile di tutte le testate del Gruppo Monrif 

Il Presidente Andrea Riffeser Monti ha annunciato la nomina di Agnese Pini, già Direttrice de La Nazione, a Direttrice Responsabile di tutti i quotidiani editi da Editoriale Nazionale: QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e Il Giorno.

Agnese Pini

Tale nomina si inserisce in un rinnovato impegno di sviluppare maggiormente l’integrazione tra carta e on line e rafforzare la collaborazione di tutto il corpo redazionale, per ricreare il prodotto in chiave innovativa, sempre più adatto alle nuove esigenze dei lettori, arricchendolo con nuovi temi e contenuti.

Agnese Pini firmerà i giornali in edicola da venerdì 1 luglio.

Nata a Carrara nel 1985, il 1° agosto 2019 viene nominata Direttrice de La Nazione, prima donna in 160 anni di storia del quotidiano.

Laureata in lettere con il massimo dei voti all’Università di Pisa, tra il 2009 ed il 2010, studia alla scuola di giornalismo IFG Walter Tobagi di Milano.

Nel 2007 entra nella redazione di Carrara de La Nazione, per poi passare al quotidiano Il Giorno di Milano dove per sei anni si occupa di cronaca nera e giudiziaria.

All’inizio della sua carriera collabora anche con il Gruppo Editoriale Mondadori e con l’ANSA.

Torna a La Nazione nel 2016, per seguire le vicende del Monte dei Paschi di Siena.

Durante la direzione del quotidiano La Nazione le vengono assegnati, tra gli altri, i premi giornalistici Guidarello, Serao, Ischia.

Nel 2021 viene nominata “Comunicatrice toscana dell’anno”.

Il 27 luglio 2021 la rivista Forbes Italia la inserisce fra le 100 donne italiane di successo dell’anno.