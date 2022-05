Nuova strategia di comunicazione per The Longevity Suite

The Longevity Suite ha scelto Pink, la Strategic & Creative Boutique guidata da German Silva e Pier Paolo Pacchiarotti, per lo studio del nuovo posizionamento e per lo sviluppo della nuova comunicazione.

The Longevity Suite presente in Italia con più di 10 city clinic e con un piano di sviluppo anche internazionale di recente infatti l’apertura del primo centro ad Ibiza, in cui si diffonde e si promuove la scienza della longevità.

L’idea nasce sotto la direzione creativa di Germán Silva e si sviluppa dalla stessa anima del brand, dal suo approccio olistico che punta alla costruzione di un percorso di consapevolezza per una vita lunga e piena di energia, in armonia tra Corpo, Mente e Spirito.

#LIVEMORE è molto più di una promessa di brand. E’ una meta da perseguire, da guadagnare, da scolpire.

La campagna, seguita da Pink, è stata girata nelle Alpi dal regista italiano Roberto Badò e con la direzione della fotografia dello spagnolo Pedro del Rey.

Il 3D e la post produzione sono stati a cura di Mattia Bergonzi.

La nuova comunicazione, preceduta da un teaser sui canali social, sarà on air dal 22 maggio sulle principali emittenti televisive con il formato a 15” e online con il formato lungo a 60”.

La pianificazione, curata da M Group, si completa con la campagna stampa e l’attività digital.