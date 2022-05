È on-air la campagna del Comune di Peccioli

Dall’alta Valdera alla TV, il Comune di Peccioli è on-air con una campagna realizzata dall’agenzia milanese Absoluta che racconta il valore dei progetti realizzati negli anni e che sono ben sintetizzati nel posizionamento “L’arte dell’innovazione sostenibile”. Peccioli non è un comune come tanti. Peccioli è una fucina di idee, soluzioni, innovazione e soprattutto arte. La sua è una storia di successo, resa possibile dalla politica messa in atto da una longeva Amministrazione, dagli investimenti sulle infrastrutture, dai servizi erogati e dalle numerose iniziative artistiche e culturali.

La campagna si declina sui mezzi stampa, TV, outdoor e digital.

La stampa si sviluppa in tre soggetti e ci racconta, con uno stile grafico decisamente artistico, come ciò che inizialmente erano solo sogni ambiziosi, sono stati realizzati grazie ad impegno, passione, intuito e un pizzico di audacia. Perché a Peccioli si sogna in grande e si realizzano opere grandiose

Lo spot, pianificato su TV e digital, ripercorre alcuni dei luoghi suggestivi che caratterizzano questa piccola comunità toscana, offrendoci un assaggio di ciò che è possibile visitare a Peccioli: la discarica, modello di sostenibilità virtuoso e divenuta teatro di importanti eventi artistici, le vie di Ghizzano con le sue installazioni d’arte contemporanea, l’innovativa passerella sospesa e la terrazza del Palazzo senza tempo. Il video si conclude mostrandoci il sindaco Renzo Macelloni insieme ai collaboratori che fanno parte della sua giunta, che ci invita a visitare il comune di Peccioli.

“Vedere i nostri luoghi, le nostre persone e il frutto del nostro lavoro reinterpretati creativamente in una campagna d’effetto, ci ha emozionati e riempiti d’orgoglio. Peccioli è un paese da scoprire. Ci auguriamo di poter accogliere sempre più visitatori e di offrire loro un’esperienza all’insegna dell’arte, dell’innovazione, della sostenibilità e di tutto ciò che il nostro comune è in grado di offrire.” – spiega il Sindaco RenzoMacelloni.

La campagna è in pianificazione a livello locale su TV, radio, stampa, affissione, digital e cinema fino al 5 giugno. La pianificazione media è stata curata da Geotag avvalendosi di Lime, un innovativo tool proprietario che consente di massimizzare l’efficacia delle pianificazioni geolocalizzate.

Credits:

Client Service Director: Alessandra Rutigliano

Account Executive: Fulvia Schiavone

Direzione creativa: Francesca Luppi – Francesco Pedrazzini

Direzione Strategica: Alessandro Pedrazzini