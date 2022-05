Alessandro Maranesi, Rettore del Collegio Ghislieri di Pavia, presenta il “Festival del Merito”

Alessandro Maranesi è il Rettore del Collegio Ghislieri, un prestigioso collegio di merito di Pavia. Maranesi che è stato alunno del collegio universitario e oggi, all’età di trentasei anni è il più giovane rettore i Italia, ci presenta il Festival del Merito. Un grande evento che il Collegio Ghislieri organizza quest’anno per la prima edizione che occupa l’intero fine settimana: fra sabato 21 maggio e domenica 22 maggio. Maranesi parla del significato del merito e fa un’analisi dei mezzi di comunicazione.

Alessandro Maranesi

Pavia sarà ravvivata da lezioni magistrali, dibattiti, workshop, seminari, spettacoli. Il tutto con l’intento di offrire un ampio spazio di discussione attorno a un tema centrale per l’identità stessa del Collegio.

Il programma è quanto mai ricco e denso. Si inizia sabato 21 maggio alle ore 12:30 con la lezione magistrale di Elena Cattaneo, Senatrice a vita e biologa, che interverrà nella nostra Aula Magna su merito e conoscenza; assieme a lei sul palco lo stesso Rettore Maranesi. Dalle ore 14 alle 17, in Aula Goldoniana, la prima sessione del workshop Valutazione del merito e didattica inclusiva, a cura di Maria Elena Gorrini, rivolto a insegnanti di tutti i livelli; dalle ore 15 alle 17 sarà invece aperto in Aula del Caminetto lo sportello del Forum della Meritocrazia, a cura della sua presidentessa Maria Cristina Origlia, per offrire un momento di orientamento post-universitario a laureandi e neolaureati di tutte le università.

Alle ore 17 si riprende in Aula Magna con la lezione magistrale di Luciano Violante, insigne giurista e già Presidente della Camera, su merito e giustizia; fa da discussant Daniele Francesconi, direttore del festivalfilosofia di Modena. Alle ore 18:30, in Aula Goldoniana, il primo dibattito: discutono della definizione di merito i filosofi Salvatore Cingari e Marco Santambrogio, collocati su versanti opposti dell’interpretazione del termine; modera Maria Cristina Origlia. Alle ore 21, appuntamento al Castello Visconteo per la lectio di Arrigo Sacchi su merito e sport: il grande allenatore sarà affiancato dal Rettore dell’Università, Francesco Svelto; l’intervista è di Carlo Gariboldi, intervengono gli scrittori Gino Cervi e Giuseppe Pastore, autori di due notevoli libri sulla storia del Milan.

Domenica 22 maggio si parte già alle ore 10, in Aula Goldoniana, con l’astronoma Michèle Lavagna e la sua lezione magistrale su merito e scienza; sul palco con lei Piersandro Pallavicini, romanziere e chimico. Alle ore 11:30, sempre in Aula Goldoniana, nuovo dibattito: stavolta su merito e parità, fra Monia Azzalini e Giulia Pastorella, ricercatrici impegnate entrambe nella maggiore affermazione di donne e giovani; modera Chiara Severgnini. Al pomeriggio tornano gli appuntamenti dedicati a insegnanti e laureandi: rispettivamente, il workshop sulla didattica in Aula Goldoniana dalle 14 e lo sportello del Forum della Meritocrazia in Aula del Caminetto dalle 15.

Alle ore 17 due eventi in contemporanea. In Aula Magna la lezione magistrale di Paola Profeta, docente di Scienza delle finanze, su merito ed economia; insieme a lei, il suo collega Riccardo Puglisi. In Salone San Pio lo spettacolo per ragazzi Storia avventurosa del Collegio Ghislieri con la compagnia In Scena Veritas. Infine, la conclusione è affidata a Romano Prodi: l’ex Presidente del Consiglio interviene con la propria lectio in Aula Magna alle 18:30, insieme a Marco Ascione, capo della redazione politica del Corriere della Sera.

La partecipazione agli eventi è gratuita. Basta prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite: si può fare da www.festivaldelmerito.it oppure cliccando in questa pagina sui singoli nomi evidenziati in rosso. Inoltre, agli eventi del Festival del Merito Ghislieri.it ha dedicato numerosi approfondimenti che trovate agevolmente scorrendo le precedenti pagine del nostro sito.

Festival del Merito

Sabato 21 maggio, ore 11:30, Aula Magna: Elena Cattaneo

Sabato 21 maggio, ore 14, Aula Goldoniana: workshop Valutazione del merito e didattica inclusiva

Sabato 21 maggio, ore 15, Aula del Caminetto: sportello Forum della Meritocrazia

Sabato 21 maggio, ore 17, Aula Magna: Luciano Violante

Sabato 21 maggio, ore 18:30, Aula Goldoniana: Salvatore Cingari e Marco Santambrogio

Sabato 21 maggio, ore 21, Castello Visconteo: Arrigo Sacchi

Domenica 22 maggio, ore 10, Aula Goldoniana: Michèle Lavagna

Domenica 22 maggio, ore 11:30, Aula Goldoniana: Monia Azzalini e Giulia Pastorella

Domenica 22 maggio, ore 14, Aula Goldoniana: workshop Valutazione del merito e didattica inclusiva

Domenica 22 maggio, ore 15, Aula del Caminetto: sportello Forum della Meritocrazia

Domenica 22 maggio, ore 17, Aula Magna: Paola Profeta

Domenica 22 maggio, ore 17, Salone San Pio: spettacolo Storia avventurosa del Collegio Ghislieri

Domenica 22 maggio, ore 18:30, Aula Magna: Romano Prodi